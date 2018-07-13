МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Туроператор "Натали Турс" предлагает клиентам, чьи туры были аннулированы, принять гарантийное обязательство по туристическим услугам вместо возврата денег, говорится в сообщении для сотрудников компании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В случае если заявитель готов принять гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО "Панорама Тур", данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете. В случае если заявитель отказывается заключать гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО "Панорама Тур", то документы переходят в стадию возмещения по реестру в порядке общей очереди", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости один из сотрудников "Натали турс", гарантийное обязательство может позволить туристам воспользоваться в будущем услугами компании на ту сумму, которую сейчас "Натали турс" должна вернуть клиентам, чьи туры были аннулированы.

В то же время, как стало известно агентству, ряд посольств отказывают туристам от "Натали турс" в получении визы, аргументируя позицию тем, что их брони на билеты, гостиницы и медицинская страховка недействительны.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.