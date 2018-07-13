Госдума рассмотрит проект о круизном туризме в Арктике и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие круизного туризма в Арктике и на Дальнем Востоке, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас иностранные суда, перевозящие туристов через границу России, могут ходить во внутренних морских водах и в территориальном море РФ между портами, открытыми для захода судов под флагом иностранного государства, за исключением запретных и временно опасных для плавания районов. При этом заход иностранных туристских судов в районы, прилегающие к территориям субъектов РФ, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ, возможен исключительно в порты или пункты по перечню, утвержденному правительством РФ.
Законопроектом предлагается в этом перечне указать конкретные порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку туристов и высадку их на берег. "Необходимость такой высадки в некоторых портах и (или) пунктах обусловлена наличием на их территории привлекательных объектов (исторических мест, представляющих ценное мировое историческое наследие освоения Арктики, природных мест с неповторимой флорой и фауной заполярного круга)", — поясняет кабмин.
"Одновременно необходимо предусмотреть и заход в порты и (или) пункты без высадки на берег, что позволит расширить перечень туристических маршрутов, увеличить туристический поток и повысить интерес к Русской Арктике", — считает кабмин.
Ожидается, что определение портов и пунктов, где допускается сход пассажиров на берег, позволит исключить попадание иностранных туристов на территории объектов, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности государства. А информация о возможности схода иностранных туристов на берег позволит туроператорам с наименьшими рисками планировать маршруты следования судов с посещением туристических объектов, расположенных, в том числе на суше.
Законопроект также разрешает иностранным туристским судам, перевозящим пассажиров-туристов, при плавании во внутренних морских водах и в территориальном море РФ осуществлять погрузку припасов в портах.
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