Российские туристы смогут три месяца жить на Ямайке без виз

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Срок безвизового посещения российскими туристами Ямайки планируют увеличить в три раза – до 90 дней, сообщает АТОР.

На официальном портале правовой информации РФ опубликован проект соответствующего соглашения с Ямайкой, одобренный кабмином, согласно которому граждане РФ смогут пребывать на территории Ямайки, а граждане Ямайки — на территории России без виз сроком до 90 дней в течение одного года. Речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом, образовательными целями.

"Документ предварительно проработан с ямайской стороной и должен быть подписан по достижении окончательной договоренности", — говорится в распоряжении правительства.

Напомним, что с 2013 года российские туристы могут безвизово посещать Ямайку на срок до 30 дней.

По оценкам туроператоров, 90-дневный срок пребывания на Ямайке может быть интересен самостоятельным путешественникам, увлекающимся музыкой или серфингом. Клиентам турфирм столь длительный отпуск в стране регги не требуется.

В настоящее время на российском рынке туров с прямым перелетом на Ямайку нет. В системах бронирования авиабилетов представлены перелеты минимум с одной пересадкой (в Нью-Йорке), а также с двумя пересадками.