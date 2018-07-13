Только для туристов. На пляжах Египта планируют ввести ограничения

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Египетские власти объявили о планах превратить частные пляжи Александрии в туристические, причем доступ туда планируют разрешить только гостям страны, сообщает АТОР.
Египет планирует продвигать туризм в Александрии, втором по величине городе страны, путем ограничения доступа на некоторые пляжи города для местных жителей. Их хотят сделать открытыми только для туристов.
Это решение было изначально предложено Али ал-Манестерли, председателем палаты туристических агентств.
Он пояснил, что новые пляжи "должны быть оборудованы так, чтобы удовлетворять нуждам иностранных отдыхающих", а также обеспечить им "защиту личного пространства". Под этим, как полагают наблюдатели, понимается зонирование пляжа, создание кабинок для переодевания, туалетов, душевых, и пр.
Местная пресса, тем не менее, полагает, что такой шаг правительства вызовет недовольство местных жителей, которые столкнутся с дефицитом хорошо оборудованных пляжей. Сейчас в Александрии для местных жителей доступны довольно скудно оборудованные и находящиеся не в лучшем состоянии общественные пляжи, за вход на которые еще и надо платить.
"Хотя цена входа на частные пляжи сейчас и так недоступна среднему египтянину, после того, как их полностью закроют под иностранцев, возможность качественного пляжного отдыха для местных жителей пропадет окончательно", — отмечают местные СМИ.
Путем создания отдельных пляжей для туристов, пишет местная пресса, правительство пытается привлечь сюда преимущественно британцев, на которых в этом году возлагают особые надежды.
Согласно недавним прогнозам британского туроператора Thomas Cook, только он привезет в Египет в этом году как минимум 500 тысяч британских туристов, но пока что их основные курорты – по-прежнему Хургада и Марса-Алам.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.