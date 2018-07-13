Только для туристов. На пляжах Египта планируют ввести ограничения

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Египетские власти объявили о планах превратить частные пляжи Александрии в туристические, причем доступ туда планируют разрешить только гостям страны, сообщает АТОР.

Египет планирует продвигать туризм в Александрии, втором по величине городе страны, путем ограничения доступа на некоторые пляжи города для местных жителей. Их хотят сделать открытыми только для туристов.

Это решение было изначально предложено Али ал-Манестерли, председателем палаты туристических агентств.

Он пояснил, что новые пляжи "должны быть оборудованы так, чтобы удовлетворять нуждам иностранных отдыхающих", а также обеспечить им "защиту личного пространства". Под этим, как полагают наблюдатели, понимается зонирование пляжа, создание кабинок для переодевания, туалетов, душевых, и пр.

Местная пресса, тем не менее, полагает, что такой шаг правительства вызовет недовольство местных жителей, которые столкнутся с дефицитом хорошо оборудованных пляжей. Сейчас в Александрии для местных жителей доступны довольно скудно оборудованные и находящиеся не в лучшем состоянии общественные пляжи, за вход на которые еще и надо платить.

"Хотя цена входа на частные пляжи сейчас и так недоступна среднему египтянину, после того, как их полностью закроют под иностранцев, возможность качественного пляжного отдыха для местных жителей пропадет окончательно", — отмечают местные СМИ.

Путем создания отдельных пляжей для туристов, пишет местная пресса, правительство пытается привлечь сюда преимущественно британцев, на которых в этом году возлагают особые надежды.

Согласно недавним прогнозам британского туроператора Thomas Cook, только он привезет в Египет в этом году как минимум 500 тысяч британских туристов, но пока что их основные курорты – по-прежнему Хургада и Марса-Алам.