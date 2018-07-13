Пора на море. Составлен список легендарных пляжей России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Национальный туристический портал Russia Travel составил список легендарных пляжей России, сообщается на официальном сайте портала.
Первым в списке значится пляж у поселка Янтарный в Калининградской области, который первым в России получил "Голубой флаг" — международную награду, свидетельствующую о том, что пляж отвечает высшим стандартам качества и экологической чистоты.
На втором месте расположились пляжи мыса Тарханкут в западном Крыму, идеально подходящие для дайверов, виндсерферов и кайтеров: вода прозрачная, подводный рельеф — удивительной красоты и практически не бывает штормов. Некоторые пляжи туристы сравнивают с рекламой "Баунти", находя сходство благодаря белоснежному песку.
Замыкает тройку пляж бухты Тихой в Макаровском районе Сахалина, которая, как говорят, была так названа знаменитым мореплавателем Иваном Крузенштерном, который отыскал необходимое ему место, защищенное от ветров и тайфунов.
Также в список вошел пляж в бухте Лазурная в Приморье, которую даже местные жители чаще называют по-китайски — Шамора. Здесь можно найти морские звезды самых разных форм и расцветок, а также полюбоваться дальневосточными пейзажами.
Пляжи поселка Джемете, находящегося недалеко от Анапы в Краснодарском крае и вошедшие в список, — один из лучших для отдыха с детьми. А в состав его светлого песка, как уверяют местные жители, входит золото.
Пляж на другом море Краснодарского края, Азовском, также попал в список. Станица Должанская на косе Долгой привлекает поклонников активного отдыха и, особенно, серферов, благодаря особой розе ветров.
Замыкает перечень Тихая бухта, расположенная в Крыму под Коктебелем, также получившая свое название благодаря тому, что залив со всех сторон окружен горами, защищающими его даже от сильных штормов.
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