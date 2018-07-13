Пора на море. Составлен список легендарных пляжей России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Национальный туристический портал Russia Travel составил список легендарных пляжей России, сообщается на официальном сайте портала.

Первым в списке значится пляж у поселка Янтарный в Калининградской области, который первым в России получил "Голубой флаг" — международную награду, свидетельствующую о том, что пляж отвечает высшим стандартам качества и экологической чистоты.

Публикация от Zalivatskii_Aleksei (@zalivatskii_aleksei) 13 Июн 2018 в 8:10 PDT

На втором месте расположились пляжи мыса Тарханкут в западном Крыму, идеально подходящие для дайверов, виндсерферов и кайтеров: вода прозрачная, подводный рельеф — удивительной красоты и практически не бывает штормов. Некоторые пляжи туристы сравнивают с рекламой "Баунти", находя сходство благодаря белоснежному песку.

Публикация от Симферополь | SIMFERGRAM (@simfergram) 10 Июл 2018 в 11:58 PDT

Замыкает тройку пляж бухты Тихой в Макаровском районе Сахалина, которая, как говорят, была так названа знаменитым мореплавателем Иваном Крузенштерном, который отыскал необходимое ему место, защищенное от ветров и тайфунов.

Публикация от natalia_shehina (@natalia_shekhina) 1 Июл 2018 в 2:19 PDT

Также в список вошел пляж в бухте Лазурная в Приморье, которую даже местные жители чаще называют по-китайски — Шамора. Здесь можно найти морские звезды самых разных форм и расцветок, а также полюбоваться дальневосточными пейзажами.

Публикация от • ФОТО • МОБИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА• (@anni_step) 10 Июл 2018 в 7:41 PDT

Пляжи поселка Джемете, находящегося недалеко от Анапы в Краснодарском крае и вошедшие в список, — один из лучших для отдыха с детьми. А в состав его светлого песка, как уверяют местные жители, входит золото.

Публикация от Ксения Максимова (@maxxusha) 11 Июл 2018 в 12:49 PDT

Пляж на другом море Краснодарского края, Азовском, также попал в список. Станица Должанская на косе Долгой привлекает поклонников активного отдыха и, особенно, серферов, благодаря особой розе ветров.

Публикация от Анастасия Тюнина (@anastasiyutyunina) 18 Май 2018 в 11:50 PDT

Замыкает перечень Тихая бухта, расположенная в Крыму под Коктебелем, также получившая свое название благодаря тому, что залив со всех сторон окружен горами, защищающими его даже от сильных штормов.