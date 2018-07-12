На Канарских островах утонул российский турист

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский турист утонул на курорте Маспаломас испанского острова Гран-Канария, сообщает La Provincia.
По данным издания, трагедия произошла в среду, 11 июля. Свидетели сообщили, что сначала они увидели туриста в одном из баров Маспаломаса, а затем заметили, как россиянин входит в море.
При этом уточняется, что на пляже был установлен красный флаг.
Как только стало понятно, что человек тонет, были вызваны спасатели, в том числе вертолет из Группы по чрезвычайным ситуациям и спасению правительства Канарских островов (GES). Когда пострадавшего 36-летнего российского туриста подняли на борт, он был уже без сознания. Его пытались реанимировать, но это не удалось. В итоге медики вынуждены были констатировать смерть россиянина.
Это не единственный трагический случай в водах Канарских островов. В этот же день на Гран-Канарии погиб польский виндсерфер, а днем ранее, купаясь на одном из побережий острова Тенерифе, утонул 73-летний мужчина.
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