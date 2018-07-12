Министр туризма Бурятии запустила челлендж по приготовлению местного блюда

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова меньше, чем за минуту слепила национальное блюдо — буузу прямо на рабочем месте, призвала местных жителей следовать ее примеру, а туристов – приезжать в Бурятию и отдыхать на Байкале, сообщает Baikal Daily.

Каждый, кто принимает челлендж, должен сделать свое видео и передать его ещё семи другим людям с хэштэгами: #лепимбуузу, #БесподобнаяБурятия, #магическийБайкал, #БайкалБурятия.

Организаторы отметили, что при лепке буузы Марией использовались "тщательно вымытые руки, душа нараспашку и хорошее настроение".

Не исключено, что челлендж связан с предстоящим "Шоу побратимов буузы", которое пройдет 18 июля в рамках Недели туризма на Великом шёлковом пути.

На шоу будут представлены блюда из кухонь народов России, Китая, Узбекистана, Кореи, Монголии, Армении. Участники будут соревноваться в мастерстве приготовления бууз и побратимов буузы. Судить кулинаров будет шеф-повар из Франции.