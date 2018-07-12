В Ростуризме назвали советский отдых прообразом системы "все включено"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сказал, что советский формат отдыха представлял собой прообраз системы "всё включено", сообщает RT.
"В целом советский санаторно-курортный формат отдыха с 20-х годов XX века, лучшие традиции которого сохраняются и развиваются в России, изначально и являлся прообразом системы All inclusive, которая в начале 1990-х годов стала широко внедряться на массовых зарубежных пляжных направлениях, ориентированных в основном на туристов из стран постсоветского пространства, — пояснил Сафонов. — Хотелось бы подчеркнуть, что прообразом создания системы "всё включено" была та система лечения и оздоровления, которая была с начала 20-х годов придумана и развивалась в Советском Союзе".
Также глава ведомства подчеркнул, что в России система "всё включено" наиболее развита в Краснодарском крае.
"Если говорить об отелях-пансионатах, то больше всего коллективных средств размещения, которые оказывают услуги по системе "всё включено", находится в Краснодарском крае. На сегодняшний день их 32. Наибольшее количество таких объектов в Сочи, Анапе, Туапсинском районе. В этом году впервые этот формат предлагается гостям и жителям региона в Горячем Ключе. В Крыму по системе all inclusive работают порядка 20 объектов размещения", — сказал Сафонов.
Он добавил, что аналог системы "всё включено" также действует в 1800 санаториях в различных регионах страны.
Олег Сафонов также заявил RT, что доля работающих по системе "всё включено" российских мест отдыха может в ближайшие годы достигнуть 20%. Глава Ростуризма отметил, что в первую очередь, перспективы развития системы касаются "пляжных" регионов — Крыма и Краснодарского края.
Кроме того, такая возможность есть среди отелей в Калининградской области, на Дальнем Востоке, в Дагестане и Астраханской области.
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