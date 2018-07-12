МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Общие затраты иностранных туристов на поездки в Россию в 2018 году вырастут на 7%, а в Москве будут расти на 9,6% в год в следующем десятилетии, сообщает АТОР со ссылкой на исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).
В исследовании анализируется значение сектора "туризм и путешествия" для экономики России. Так, в 2017 году, по данным WTTC, в этом секторе работали 3,3 миллиона человек (4,5% от общего числа занятых в России). Ожидается, что к 2028 году с "туризмом и путешествиями" будет связана работа 3,8 миллиона человек.
Сектор "туризм и путешествия" в 2017 году в России вырос на 3,2%, сообщают аналитики. Туризм, по оценкам WTTC, генерирует 4,8% российского ВВП: 76 миллиардов долларов или 4 триллиона 435 миллиардов рублей.
Аналитики WTTC ожидают, что в 2018 году, в том числе из-за проводимого Чемпионата мира по футболу, затраты иностранных туристов в России (включая стоимость самой поездки и траты на месте) вырастут на 7% в сравнении с предыдущим годом.
Совместный прогноз WTTC и Oxford Economics говорит, в частности, о том, что доходы от путешествий и туризма в Москве будут расти на 6,6% в год вплоть до 2026 года. При этом расходы отдельно иностранных туристов здесь будут расти в среднем на 9,6% в год в течение следующего десятилетия.
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