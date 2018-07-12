Более 80% российских туристов готовы организовывать отдых самостоятельно

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 40% россиян боятся купить путевку, но не уехать в отпуск из-за проблем туроператора, сообщает OneTwoTrip.
Сервис путешествий узнал у российских путешественников их отношение к пакетным турам на фоне новостей о финансовых трудностях нескольких операторов. В опросе приняли участие покупатели туров и других продуктов (авиа, ж/д билетов, отелей), отметившие, что за последние три года они пользовались услугами туроператоров.
Почти две трети — 65% — респондентов указали, что их беспокоит ситуация, складывающаяся на рынке организованного туризма. Больше всего покупатели туров бояться купить путевку, но не уехать в отпуск (так ответили 39% опрошенных), 27% отметили, что опасаются улететь за границу и столкнуться с трудностями при заселении в отель. 16% беспокоятся, что могут столкнуться с проблемами при возвращении домой. Самой незначительной проблемой организованного туризма участники опроса назвали задержки чартерных рейсов (10% ответов).
Подавляющее большинство организованных туристов внимательно относятся к планированию отдыха. 87% респондентов отметили, что они обращают внимание на то, какой именно оператор будет организовывать их поездку. Более 70% интересуются тем, на регулярном или чартерном рейсе предстоит лететь (во втором случае выше шансы изменения расписания и отмены рейса при возникновении проблем у оператора).
Особое внимание в рамках исследования было уделено тому, повлияет ли ситуация с финансовыми сложностями нескольких операторов на поведение потребителей. На вопрос "допускаете ли вы, что из-за проблем туроператоров в следующий раз решите организовать поездку самостоятельно?" ответ "однозначно да" дали 38% респондентов. Еще 47% были менее уверены в ответе и выбрали вариант "скорее да". Отрицательно на этот вопрос ответили только 14% респондентов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.