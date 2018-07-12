Более 80% российских туристов готовы организовывать отдых самостоятельно

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 40% россиян боятся купить путевку, но не уехать в отпуск из-за проблем туроператора, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий узнал у российских путешественников их отношение к пакетным турам на фоне новостей о финансовых трудностях нескольких операторов. В опросе приняли участие покупатели туров и других продуктов (авиа, ж/д билетов, отелей), отметившие, что за последние три года они пользовались услугами туроператоров.

Почти две трети — 65% — респондентов указали, что их беспокоит ситуация, складывающаяся на рынке организованного туризма. Больше всего покупатели туров бояться купить путевку, но не уехать в отпуск (так ответили 39% опрошенных), 27% отметили, что опасаются улететь за границу и столкнуться с трудностями при заселении в отель. 16% беспокоятся, что могут столкнуться с проблемами при возвращении домой. Самой незначительной проблемой организованного туризма участники опроса назвали задержки чартерных рейсов (10% ответов).

Подавляющее большинство организованных туристов внимательно относятся к планированию отдыха. 87% респондентов отметили, что они обращают внимание на то, какой именно оператор будет организовывать их поездку. Более 70% интересуются тем, на регулярном или чартерном рейсе предстоит лететь (во втором случае выше шансы изменения расписания и отмены рейса при возникновении проблем у оператора).

Особое внимание в рамках исследования было уделено тому, повлияет ли ситуация с финансовыми сложностями нескольких операторов на поведение потребителей. На вопрос "допускаете ли вы, что из-за проблем туроператоров в следующий раз решите организовать поездку самостоятельно?" ответ "однозначно да" дали 38% респондентов. Еще 47% были менее уверены в ответе и выбрали вариант "скорее да". Отрицательно на этот вопрос ответили только 14% респондентов.