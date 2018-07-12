Пилот вертолета снял на видео лавовое озеро в Меланезии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пилот вертолета Энди Мартин запечатлел на видео лавовое озеро активного вулканического комплекса Амбрим в Вануату, сообщает Daily Mail.

В вулканический комплекс Амбрим входят более десяти действующих вулканов, над конусом одного из которых находился автор видео.

В то время, как вулканическая активность привлекает туристов, она же создает проблемы для местных жителей. Из-за выбросов золы, загрязнения воздуха и почвы правительство хочет эвакуировать десятитысячное население острова.