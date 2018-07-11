Завершено расследование мошенничества с авиабилетами на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Завершено расследование дела предпринимательницы из Вилючинска по обвинению в махинациях с авиабилетами на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей, из-за которых почти 50 туристов лишились перелетов в отпуск, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, работала субагентом по продаже авиабилетов в местном туристическом центре.

"С октября 2016 года по июль 2017 года в целях уменьшения имевшейся у нее кредиторской задолженности перед авиаагентом – калининградской фирмой ООО "АВС "Северо-Запад", используя предоставленный агентом доступ к системам бронирования, осуществляла без ведома граждан возврат приобретенных ими ранее у неё авиабилетов, вылеты по большинству из которых приходились на летний период 2017 года", — говорится в сообщении.

Деньги за возврат билетов она направляла на погашение ее кредиторской задолженности, отмечает СУСК. По данным следователей, всего обвиняемая вернула авиабилеты, купленные 46 гражданами, на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей. В результате потерпевшие и их родственники не смогли вылететь в отпуск либо вернуться из него на территорию Камчатского края.

Кроме того, в июле 2017 года, после блокирования "АВС "Северо-Запад" систем бронирования из-за растущей задолженности, фигурантка заключила договоры с двумя камчатскими организациями. Бронируя билеты через их системы, она не перечислила выручку в 624 200 рублей, которые присвоила.

Обвиняемая свою причастность к преступлению признала частично. Уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Присвоение или растрата" направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.