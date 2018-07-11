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При строительстве трассы "Таврида" нашли пещеру с останками мамонта
07:4411.07.2018
(обновлено:08:36 11.07.2018)
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Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. В Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя при строительстве трассы "Таврида" обнаружили карстовую полость. Об этом сообщил крымский спелеолог, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

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"Пещера длинная, уникальная, мы сделали топографические съемки, ее длина составляет 1015 метров. Там точно есть продолжение, геофизические исследования говорят об этом совершенно точно. Хотя и на данный момент это самая крупная пещера в предгорном Крыму", — сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

Полость, по мнению ученого, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод, об этом говорит вид подземных галерей, которые соединены между собой переходами лабиринтов. Сейчас там нет воды, температура воздуха — 13 градусов, влажность — около 96%. Высота галерей варьируется от шести до 12 метров, ширина – четыре-пять метров, пол – ровный, глинистое дно, описал Самохин. Входом в пещеру является 14-метровый колодец.

"Мы нашли пальцы мамонтов и зубы мамонтенка или предков мамонтов – мастодонтов, возраст ориентировочно 75-100 тысяч лет. Кроме того, мы нашли большое количество трубчатых костей, расщепленных вдоль, есть гипотеза, что это деятельность человека", — сказал спелеолог.

Работы на данном участке трассы "Таврида" приостановлены – она пересекает найденную пещеру, и свод в этом месте не превышает нескольких метров. По словам спелеолога, сейчас обсуждается решение, как спасти уникальный объект от разрушения, а также обезопасить стройку. По мнению спелеолога, было бы правильно сохранить пещеру, изучить ее и сделать в ней туристический объект. Учитывая близость пещеры к трассе и историю ее обнаружения, она получила рабочее название "Таврида".

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Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020-го. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость работ составит 149,3 миллиарда рублей.

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