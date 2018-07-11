При строительстве трассы "Таврида" нашли пещеру с останками мамонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. В Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя при строительстве трассы "Таврида" обнаружили карстовую полость. Об этом сообщил крымский спелеолог, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

"Пещера длинная, уникальная, мы сделали топографические съемки, ее длина составляет 1015 метров. Там точно есть продолжение, геофизические исследования говорят об этом совершенно точно. Хотя и на данный момент это самая крупная пещера в предгорном Крыму", — сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

Полость, по мнению ученого, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод, об этом говорит вид подземных галерей, которые соединены между собой переходами лабиринтов. Сейчас там нет воды, температура воздуха — 13 градусов, влажность — около 96%. Высота галерей варьируется от шести до 12 метров, ширина – четыре-пять метров, пол – ровный, глинистое дно, описал Самохин. Входом в пещеру является 14-метровый колодец.

"Мы нашли пальцы мамонтов и зубы мамонтенка или предков мамонтов – мастодонтов, возраст ориентировочно 75-100 тысяч лет. Кроме того, мы нашли большое количество трубчатых костей, расщепленных вдоль, есть гипотеза, что это деятельность человека", — сказал спелеолог.

Работы на данном участке трассы "Таврида" приостановлены – она пересекает найденную пещеру, и свод в этом месте не превышает нескольких метров. По словам спелеолога, сейчас обсуждается решение, как спасти уникальный объект от разрушения, а также обезопасить стройку. По мнению спелеолога, было бы правильно сохранить пещеру, изучить ее и сделать в ней туристический объект. Учитывая близость пещеры к трассе и историю ее обнаружения, она получила рабочее название "Таврида".

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020-го. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость работ составит 149,3 миллиарда рублей.

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