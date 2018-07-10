В Австралии поймали гигантского крокодила

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Австралийские рейнджеры поймали крупного крокодила в районе ущелья Кэтрин, популярного у туристов, сообщает CTV News.

По словам рейнджеров, это самый крупный из гребнистых крокодилов, которые когда-либо попадали в реку Кэтрин на севере страны. Традиционно этот район считается относительно безопасным от хищников.

Почти пятиметровый крокодил (4,7 метров) весит 600 килограммов.

Он был пойман более чем в 300 километрах от океана и всего в 30 километрах вниз по течению от ущелья Кэтрин, одного из главных туристических достопримечательностей региона.

© AP Photo / NT Department of Tourism and Culture Отлов гребнистого крокодила в Австралии © AP Photo / NT Department of Tourism and Culture Отлов гребнистого крокодила в Австралии

Здесь туристы плавают, катаются на каноэ и совершают круизы, а середина года считается самым высоким сезоном.

Рейнджер Джон Берк сказал, что власти десять лет охотились на крупного крокодила в этом районе. "Это самый большой крокодил, которого нам удалось поймать", — добавил он.

Эксперт по крокодилам Грэхем Уэбб уточнил, что такой крокодил — один из самых опасных для людей.

Огромное животное было направлено на крокодиловую ферму, где, вероятно, станет местной достопримечательностью.