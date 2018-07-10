Глава Ростуризма рассказал о содействии в защите прав туристов в ряде стран

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что послы Испании, Турции и Таиланда обещали ему оказать содействие при возникновении конфликтных ситуаций с российскими туристами.

"Мной были проведены встречи с послами стран, где сейчас находятся российские туристы – Испании, Турции, Таиланда – на тему защиты прав и законных интересов наших туристов. Все они обещали оказать максимальное содействие в случае возникновения конфликтных ситуаций", — сказал Сафонов журналистам.

Глава Ростуризма заявил о недопустимости досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также требований повторной оплаты проживания с них принимающими организациями из-за претензий, в частности, к "Натали Турс".

"Хотя подобные случаи не носят массовый характер, однако они вызывают серьезную озабоченность и требуют вмешательства со стороны регулирующих органов", — пояснил Сафонов.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

В прошлый четверг Сафонов сообщил, что за рубежом находились 3,592 тысячи человек, купивших путевки у "Натали Турс". По его словам, порядка 500 человек должны были прилететь в РФ к концу прошлой недели, оставшиеся 3 тысячи — в течение двух недель.