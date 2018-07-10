МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о первом случае заражения человека вирусом Усуту во Франции и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

"По сообщению Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (INSERM) от 21 июня сего года, в стране зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту (Usutu virus). Больной (мужчина 30 лет) помещен в клинику INSERM с поражением лицевого нерва, где был поставлен диагноз и начато лечение", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Поясняется, что вирус передается комарами от больных птиц и поражает нервную систему. Впервые вирус был выделен в Африке в 1959 году у животных. В большинстве случаев он поражает воробьев, черных дроздов и малиновок, а также перелетных птиц. С 1996 года спорадические случаи гибели птиц от этого вируса регистрировалась в разные годы в Италии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Германии, Австрии, Нидерландах и Франции.

Случай заражения человека этим вирусом во Франции зарегистрирован впервые, однако статистика свидетельствует, что с 2016 года в Италии было зарегистрировано 10 случаев, а в Хорватии три случая заражения человека вирусом Усуту. До настоящего времени не зарегистрирован ни один случай передачи этого вируса от человека к человеку.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.