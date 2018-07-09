В мае-июне курорты Кубани приняли 3,2 миллиона туристов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За шесть месяцев 2018 года турпоток на курорты Кубани составил почти 5,2 миллиона человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Только в мае-июне курорты приняли около 3,2 миллиона отдыхающих, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В целом, за последние 18 лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось почти в 3,5 раза. Согласно последним опросам, треть туристов посещают курорты Краснодарского края часто, а 15% – регулярно.