Турция открывает для туристов подземные города первых христиан

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Власти Турции готовят 12 ранее недоступных катакомбных систем Кыршехира к открытию для посещения туристами, сообщает Lonely Planet.

Эти города, с подземными монастырями, воротами, питьевыми колодцами, помещениями для скота и вентиляцией, были построены первыми христианами, спасавшимися от преследования римских властей.

Катакомбы были местом не только для временных собраний, но и для постоянного проживания. Одна из крупнейших систем, Деринкую вмещала до 20 тысяч человек вместе со скотом и припасами.

Несмотря на богатую историю и знаменитые курорты, Кыршехир не очень популярен, поэтому есть надежда, что раскопанные подземные города смогут привлечь в этот район международных туристов.