Россияне стали чаще отдыхать в Южной Корее

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский турпоток в Южную Корею по итогам первых 6 месяцев 2018 года вырос на 15% по сравнению с показателем 2017 года, сообщает АТОР.

Как рассказали в Национальном офисе по туризму республики Корея в России, по предварительным данным за первое полугодие (январь-июнь) 2018 года страну посетило более 153 тысяч россиян. Также представители Национального офиса отмечают растущий интерес к направлению со стороны туроператоров.

"Пик посещения Южной Кореи – это весна и осень, а также период с июля по август, когда наступает пляжный сезон. Большинство туристов из центральных регионов России в летний период отдают предпочтение ближнемагистральным пляжным направлениям", — поясняет представитель одного из российских туроператоров.

Самыми запрашиваемыми направлениями Южной Кореи на лето-2018 стали Сеул (61 % всех запросов на туры по направлению), Пусан (18 %), Чеджу (14%) и Кенджу (5%).