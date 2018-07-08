Составлен рейтинг самых недорогих, но малоизвестных курортных поселков

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В пятёрку малоизвестных и поэтому недорогих курортных посёлков на море входят Межводное, Стерегущее, Черноморское в Крыму, а также Кучугуры и Дедеркой в Краснодарском крае, сообщает Tvil.ru.
В высокий летний сезон туристы бронируют там отдых на период от 7 до 14 ночей и тратят на жильё от 1,3 до 1,6 тысяч рублей в сутки на семью. Сервис бронирования жилья выяснил, что интересного можно найти в этих поселках, кроме моря и пляжа.
Межводное можно назвать "маленькой Ялтой", его выбирают за очень чистое море, там есть и огромный песчаный пляж, и живописный скалистый берег. Ещё одна особенность Межводного — лечебные грязи.
Стерегущее — это фактически одна улица, где частный сектор сменяется базами отдыха, протянувшимися в сторону Бакальской косы. Сюда едут ради ландшафтного парка "Бакальская коса", куда входят одноимённые коса и озеро, мыс Песчаный, а также окрестные подтопленные солончаки. Добраться из села к косе можно на машине, велосипедом или пешком. Ее особенность в том, что с одной её стороны море тёплое, а с другой – гораздо холоднее.
Курортный посёлок Черноморское выбирают для спокойного и бюджетного отпуска. Здесь нет фешенебельных гостиниц. Но есть приятные и недорогие кафе, хорошие и доступные экскурсии и развлечения. Посёлок удалён от основных городов крымского побережья, но рядом — живописные природные места и уникальные исторические памятники архитектуры, как усадьба Кипчак, городище Калос Лимен, озёра и лиманы Тарханкута.
Кучугуры ― это маленький, уютный посёлок, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края. Здесь много зелени и фруктовых деревьев, открытая бухта с чистой водой. Неглубокое Азовское море хорошо прогревается солнцем за 280 дней.
Курортный посёлок Дедеркой не так известен, как другие места Черноморского побережья, и поэтому пользуется популярностью у любителей нешумного отдыха. Дедеркой славится отличной экологией, горным воздухом, галечными пляжами и очень чистым морем. Климат в поселке теплее и мягче, чем в районе Геленджика, но не такой влажный, как в Сочи.
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