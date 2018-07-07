МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ассоциация "Самые красивые деревни России" вручила заслуженную награду селу Большой Куналей в Бурятии, сообщается на сайте ассоциации.

В селе, основанном в конце 1730-х годов, сейчас живут около тысячи человек – потомков старообрядцев, переселенных в Сибирь в XVIII веке.

Публикация от Лига Странствий (@liga.stranstviy) 4 Июл 2018 в 12:05 PDT

Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. Деревня славится своим народным хором, представляющим фольклор забайкальских старообрядцев. Статус "самой красивой деревни" в Бурятии присвоили ранее селу Десятниково.

Публикация от marina (@7701516mari) 20 Июл 2016 в 11:34 PDT

Первым удостоилось такого звания село Вятское, второй стала Кинерма в Карелии, а в Русской Арктике почетное звание дали Кижме.