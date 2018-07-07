МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сочи на четвертьфинал чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия приехали не только преданные фанаты обеих сборных, но и просто желающие приобщиться к большому спортивному празднику и отдохнуть.

Чем заняться в городе до и после матча, а также где его лучше смотреть, — в материале РИА Новости.

Ажиотаж

"В Сочи атмосфера праздника зашкаливает! — рассказывает футбольный фанат с 12-летним стажем Олег Кузнецов. — Это нельзя пропустить!"

Не захотели пропустить матч и около десяти тысяч хорватских болельщиков, а также тысячи российских фанатов.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в Сочи на выходные с 6 по 8 июля число броней на 75% превышает показатель предыдущего уик-энда. Причем туристы тратят в сутки в среднем на треть больше, чем неделей ранее.

Решайте заранее

Наверное, мало кто из туристов, оказавшихся в Сочи в первые выходные июля, сможет полностью проигнорировать чемпионат — одни постараются попасть на стадион "Фишт", другие отправятся за эмоциями в фан-зону у Морпорта, а кому-то достаточно и трансляции в баре. Главное, определиться заранее.

"Надо учесть, что фан-зона находится в 30 километрах от стадиона, — говорит Сергей (прозвище — Сокол), болельщик с 20-летним стажем из Сочи. — То есть тем, кто захотел бы вдруг попасть оттуда на матч, добираться в Адлер будет проблематично".

В центре Сочи возникает выбор между фан-зоной и трансляциями в барах и кафе, которых много, например, на Навагинской улице.

Сергей советует отправиться к Морпорту заранее: "Если прийти впритык, туда уже не попасть, а в ближайших кафе может не быть мест".

Также сочинцы рекомендуют Дом болельщика в Летнем театре: вход платный, зато есть индивидуальные кресла, напитки и закуски.

Кроме футбола

Можно погулять в Сочинском дендрарии: там на площади 49 гектаров растет больше полутора тысяч деревьев и кустарников.

Входной билет для взрослого — 250 рублей, для ребенка — 120. Кассы парка открываются в восемь часов утра.

Центральная набережная Сочи начинается у Морпорта и фан-зоны. Это одна из главных достопримечательностей города, пройти по ней пару километров считают своим долгом многие гости города. А тем, кто устанет от толпы, стоит свернуть на одну из тропинок Приморского парка, также вытянувшегося вдоль берега и соединенного с набережной узкими проходами между кафе.

Счастливчикам, у которых есть билет на матч, или тем, кто решил смотреть трансляцию в кафе и ресторанах в Олимпийском парке, удобно будет, к примеру, добраться утром в субботу до уникального обезьяньего питомника. Дорога от железнодорожного вокзала Адлера до села Веселое, где находится питомник, чуть больше десяти километров.

Входной билет для взрослого — 400 рублей, для ребенка — 200.

Если вы приехали болеть за российскую сборную с детьми, вам стоит также посетить "Сочи Парк". Тут 20 современных аттракционов, в том числе одна из самых быстрых и экстремальных горок России, прокатиться на которой интересно и взрослым.

Билет в парк на полный день для взрослого — 1850 рублей, для ребенка — 1450. Время работы — с десяти до 22 часов.

В любом случае

Еще один очевидный маршрут для туристов — Красная Поляна. Для путешествия лучше выделить целый день — парой часов просто не обойтись.

На круглогодичном горном курорте "Роза Хутор" можно прогуляться по парку водопадов "Менделиха", отважиться на троллейный спуск "Полет орла" протяженностью 240 метров или подняться по канатной дороге на обзорную площадку Роза Пик (2320 метров над уровнем моря).

Публикация от RIA Novosti (@ria_novosti) 3 Июл 2018 в 2:59 PDT

Местная кухня — также предмет гордости сочинцев. После того как они узнали, что "Трое в кокошниках" с матча Россия — Испания собираются на четвертьфинал в Сочи, принялись советовать новым звездам соцсетей взять на стадион хачапури, сувлаки, чурчхелу и вареную кукурузу.