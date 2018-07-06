В России пройдет Год детского туризма

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Год детского туризма будет организован в России, это предусмотрено планом мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
В кабмине рассчитывают, что результатом проведения этих мероприятий станет "популяризация детского туризма в России, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям регионов России; увеличение количества детей, принимающих участие в походах и экскурсиях, на 300 тысяч к 2021 году по сравнению с 2017 годом".
Кроме того, министерству просвещения и Минкультуры поручено до четвертого квартала текущего года провести междисциплинарное научное исследование сферы детского туризма.
Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018 — 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
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