В России пройдет Год детского туризма

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Год детского туризма будет организован в России, это предусмотрено планом мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ответственными за проведение Года детского туризма назначены Минкультуры, министерство просвещения, Минспорта, Росмолодежь, а также региональные власти.

В кабмине рассчитывают, что результатом проведения этих мероприятий станет "популяризация детского туризма в России, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям регионов России; увеличение количества детей, принимающих участие в походах и экскурсиях, на 300 тысяч к 2021 году по сравнению с 2017 годом".

Кроме того, министерству просвещения и Минкультуры поручено до четвертого квартала текущего года провести междисциплинарное научное исследование сферы детского туризма.

Также до четвертого квартала 2020 года должна быть разработана стратегия развития детского туризма и отдыха до 2030 года, включающая меры по снижению стоимости услуг в сфере детского туризма.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018 — 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.