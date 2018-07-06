В МИД разъяснили, что делать туристам при проблемах с размещением

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Консульский департамент Министерства иностранных дел России в связи с ситуацией вокруг туроператоров "Натали Турс" и DSBW разъяснил туристам план действий в случае проблем с размещением в других странах.

Материал опубликован на странице консульского департамента МИД РФ в социальной сети Facebook.

В департаменте напомнили, что, согласно статье 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как друг перед другом, так и перед туристом и/или иным заказчиком. При этом туроператор и турагент самостоятельно отвечают перед туристом и/или иным заказчиком.

Кроме этого, по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом, туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги. При этом, согласно статье 11.2 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" функции оказания экстренной помощи туристам в случаях невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в части неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по перевозке и/или размещению закреплены за объединением туроператоров в сфере выездного туризма.

В консульском департаменте добавили, что правила оказания такой экстренной помощи утверждены постановлением № 162 правительства и предусматривают возможность организации перевозки туриста из страны временного пребывания (оплата услуг по перевозке) и/или иные действия (в том числе оплата услуг по размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма в связи с неисполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в части неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по перевозке и (или) размещению.

"В случае выселения из отеля по причине неоплаты проживания российскими контрагентами туристу следует обращаться для разрешения конфликтной ситуации в офисы туроператора и/или в объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" для организации их досрочной эвакуации в Российскую Федерацию", — пояснили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в пределах суммы расходов, понесенных объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии на оказание экстренной помощи туристу, к объединению туроператоров в сфере выездного туризма переходит принадлежащее туристу право требования о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику. "Альтернативным вариантом для туристов является оплата проживания из собственных средств с последующим предъявлением регрессных требований к туропрератору либо к страховой компании, в которой застрахована его ответственность", — отметили в консульском департаменте.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Из-за этих действий в том числе оказался под угрозой отдых белорусских туристов. В частности, Минспорта и туризма сообщило, что около 400 граждан Белоруссии приобрели туры, которые компания аннулировала. Руководство "Натали Турс" объясняет ситуацию тем, что партнеры в зарубежных странах отключают туроператора от обслуживания.

Кроме того, на этой неделе российский туроператор DSBW приостановил деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком, а туроператор "Аврора-БГ" сократил чартерные программы в Болгарию и Черногорию в связи с изменением стоимости чартерных перевозок.