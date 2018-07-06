В Крыму появится туристический маршрут к вулкану

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Туристический маршрут на потухший вулкан Кара-Даг откроют в Крыму, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Ведется работа по открытию туристического маршрута на Кара-Даг со стороны Коктебеля", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, в этом сезоне было разработано более 15 новых туристских и экскурсионных маршрутов.

"Проведены работы по благоустройству туристического маршрута "Тропа имени Курчатова". Благоустроена туристическая экологическая тропа "К пещере МАН", — подчеркнул Черняк.

Кара-Даг — горно-вулканический массив на территории Феодосийского региона Крыма, на берегу Черного моря. Максимальная высота — 577 м. Название Кара-Даг переводится с турецкого и крымско-татарского языков на русский как "черная гора".

Кара-Даг — остатки вулкана, действовавшего около 150 миллионов лет назад.

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