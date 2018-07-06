МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ольга Цынская. Актриса театра и кино, телеведущая, тифлокомментатор, член Общественной палаты Московской области Ирина Безрукова скорее полетит смотреть на древние пирамиды Мексики, чем останется просто лежать на пляже. В интервью РИА Новости она рассказала о раках и шашлыках с левого берега Дона, о том, почему индусы так любят фотографироваться с нашими туристами, а также где работает лучший банщик России.

— Моя родина — это Дон, Ростов-на-Дону. Заряжаться и восстанавливаться я предпочитаю именно там, на полгода точно хватает. Для меня это потрясающая энергия, место силы. Я начинала в Ростовском академическом театре драмы еще студенткой, сыграла более 250 спектаклей.

Теперь веду ежегодный международный кинофестиваль, на который собираются звезды со всего мира. А я приезжаю в родной город чуть раньше, встречаюсь с друзьями, купаюсь в реке. Обожаю купаться в ночном Дону: вода теплая, и лунная дорожка — очень романтично.

А еще вкуснейшая еда, особенно раки. Рецепт у каждого свой, есть даже доки, у которых панцирь раков не колется при варке.

© Фото : из личного архива Ирины Безруковой В Ростовской области на съемках исторической ленты "На круге" © Фото : из личного архива Ирины Безруковой В Ростовской области на съемках исторической ленты "На круге"

И лучшие на свете шашлыки готовят на левом берегу Дона. Причем не важно, где ты их закажешь: в маленьком кафе или элитном ресторане — шашлыки потрясающие! И еще в Ростове много разной рыбы, шикарные помидоры, сочные абрикосы и ароматное подсолнечное масло.

— Если говорить о путешествиях — я люблю отдыхать там, где сохранились древнейшие культуры. То есть предпочитаю отдых познавательный, мне нравится чувствовать дух времени.

Из любимых мест — пожалуй, Перу. Храм Луны и, конечно, "город среди облаков", новое чудо света — город Мачу-Пикчу. Еще пирамиды Мексики, розовый храм Петры в Иордании, мраморные горы во Вьетнаме.

— В поездках часто случаются забавные истории. В Дели никак не могла понять, почему местные жители так и норовят сфотографироваться со мной. Оказалось, это хорошая примета. Сфотографироваться с белым человеком — к удаче и радости. Я всегда подтрунивала над коллегами: смотрите, вас даже в Индии знают, сфотографироваться хотят.

И еще у них примета: белый человек на свадьбе — к счастливой семейной жизни. Так они всех европейских туристов на свадьбу затащить пытаются.

На юге Китая тоже смешная история случилась. Я снималась на местной киностудии "Жемчужина" в Гуанчжоу, играла в русской сказке. Впервые в жизни меня испугался ребенок: маленький китаенок, оказывается, никогда в жизни не видел белых людей. Да еще я в костюме малахитовой феи: парик из рыжих длинных волос, огромная корона и ярко-зеленое платье. И белое лицо.

Малыш был занят своей игрой, обернулся, увидел это "чудовище" и заревел. Я совершенно не понимала, что мне делать. Успокаивали всей студией. Потом мы с этим малышом подружились.

© Фото : Anastasia&Yuri (Teztigo) FOTOGRAFITI ART В Марбелье, Испания © Фото : Anastasia&Yuri (Teztigo) FOTOGRAFITI ART В Марбелье, Испания

— Только что прилетела из Астаны. Так мне там захотелось остаться жить (правда, в отеле). Современный дизайн, в лобби щебечут живые канарейки, в номере одноразовые расшитые тапочки с загнутыми носами, такие аутентичные, мини-кухня, гостевой туалет, вся бытовая техника — от стиральной машины до посудомоечной. Она мне ни разу не пригодилась, но тем не менее.

А вид из окна — совершенно фантастический. Подруге отправила фотографии, она не поверила, что я в Астане, была уверена, что это Лас-Вегас.

Еще горнолыжный курорт Чимбулак — тоже прекрасная гостиница (но уже типа шале). В общем, Казахстан меня потряс.

© Фото : Anastasia&Yuri (Teztigo) FOTOGRAFITI ART Ирина Безрукова на отдыхе в Испании © Фото : Anastasia&Yuri (Teztigo) FOTOGRAFITI ART Ирина Безрукова на отдыхе в Испании

— У меня было скромное детство, и сейчас я научилась ценить комфорт. Люблю, когда есть ресторанчики, вкусная еда, вид из окна красивый, хорошо, если на море.

— Бывают в поездках и разочарования. В российской глубинке, конечно, сервис, прямо скажем, хромает. Отели, кровати, подушки… Мы были в городе Нягань (это в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре), его и городом-то трудно назвать. Там некоторые до сих пор живут в бараках и землянках. Кровать в номере — сколоченная из деревянных неошкуренных досок. Я все время боялась заноз нахватать.

А еще был мотель под названием "Берлога", где обычно останавливаются дальнобойщики, так вот там в номерах стояли мышеловки.

Климат суровый, мышкам холодно, и они лезут в дома в поисках еды и чтобы согреться. Это на гастролях проекта о династии Романовых было.

— С Кипром не сложились отношения. Очень каменистый остров, и ветра постоянные, как-то некомфортно. Марбелья — тоже не мое, слишком холодное море.

© Фото : Anastasia&Yuri (Teztigo) FOTOGRAFITI ART Ирина Безрукова на отдыхе © Фото : Anastasia&Yuri (Teztigo) FOTOGRAFITI ART Ирина Безрукова на отдыхе

— А возвращаться всегда хочется на Байкал. Мне там очень комфортно и все нравится, омуль самый вкусный — моя любимая рыба.

А еще есть фрегат, реконструированный под баню. Там работает один из лучших банщиков страны, фантастический профессионал.

Так вот, после того как он тебя попарил, прыгнуть в Байкал — незабываемые ощущения!