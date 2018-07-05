В Рязанской области планируют развивать медицинский туризм

РЯЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости. Развитие в Рязанской области медицинского туризма поднимет региональное здравоохранение на качественно новый уровень и повысит туристическую привлекательность региона, заявил в четверг на конференции "Перспективы развития медицинского туризма в российских регионах: "Рязанский край" губернатор Николай Любимов.

Выступая перед участниками и гостями конференции, губернатор отметил, что медицинский туризм дает возможность совмещения лечения и отдыха, а Рязанская область богата историческими и архитектурными памятниками. Гостям региона предлагается ознакомиться с ними. В области уже существует несколько экскурсионных программ, вызвавших большой интерес, еще ряд проектов находится в разработке. Губернатор выразил уверенность, что эти турпродукты будут пользоваться успехом.

"Популярность медицинского туризма будет расти. Развивая это направление, мы хотим достичь двойного эффекта. За счет дополнительно поступающих средств поднять региональное здравоохранение на качественно новый уровень и повысить туристическую привлекательность Рязанской области, увеличив к концу 2021 году общий туристический поток до 2 миллионов человек", – сказал Любимов.

По его словам, регион имеет значительный потенциал для развития санаторно-курортного лечения, эффективность которого обусловлена уникальным климатом Мещерского края, наличием целебных грязей. В последнее время большую популярность приобретает иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды, в том числе для детей с ДЦП.

"Мы стараемся развивать соответствующую инфраструктуру. В регионе действуют хорошо оснащенные санатории и профилактории, там ведется системная работа по расширению перечня услуг", – сказал Любимов.

Для развития медицинского туризма в регионе в 2018 году создана профильная областная ассоциация предприятий и организаций медицинского туризма "Мещерский край здоровья". В ее состав вошли клиники, санаторно-оздоровительные учреждения, гостиничный бизнес, региональный Центр развития туризма. Ассоциацией организована работа по информированию о возможностях региона в сфере медицинского туризма, повышению качества и доступности услуг.

Губернатор отметил, что в сфере оказания высокотехнологичной медицинской помощи в области наметился настоящий прорыв. Многие рязанские хирурги являются разработчиками своих уникальных методов лечения.

"В числе передовых – областная клиническая больница, где в 2018 году проведено свыше 650 уникальных операций. Кроме того, высокотехнологичные операции успешно проводятся в онкологическом, кардиологическом, противотуберкулезном диспансерах, перинатальном центре и больнице №11, которая специализируется на нефрологии. С января по настоящее время проведено 2100 операций. Общий рост по сравнению с 2017 годом составил 20%", – сказал глава региона.

Говоря о финансовой стороне медицинского туризма, губернатор пояснил, что развитие этого направления позволяет привлекать в областные учреждения здравоохранения средства ОМС других регионов и, непосредственно, деньги пациентов.

"Важно, что люди не только проходят лечение, но и имеют возможность ознакомиться с нашими достопримечательностями, пройти культурно-туристическую реабилитацию. Развитие медицинского туризма даст возможность дополнительного привлечения в регион инвестиций", – сказал Любимов. Он добавил, что в настоящее время приобретается современное оборудование, которое будет использоваться для лечения жителей области и приезжающих для получения медуслуг из других субъектов РФ.

При этом, по словам главы региона, приток желающих лечиться в клиниках области не осложнит процесс получения медуслуг рязанцами.

"Если выбирают наши больницы, значит, наша медпомощь – самая лучшая и эффективная. Жители области могут получать ее в непосредственной близости от дома, не выезжая в Москву", – сказал Любимов.

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