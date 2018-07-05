Рязанская область намерена стать лидером медицинского туризма в России

РЯЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости. Рязанская область обладает неограниченным потенциалом развития медицинского туризма и намерена занять лидирующие позиции на этом рынке в России, заявил в четверг на открытии конференции "Перспективы развития медицинского туризма в российских регионах: "Рязанский край" губернатор Николай Любимов.

В работе конференции приняли участие заместитель директора департамента министерства иностранных дел РФ Сергей Налобин, член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области Олег Ковалев, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев.

Приветствуя собравшихся, Любимов отметил, что медицинский туризм сегодня – это общемировой тренд, прибыльная отрасль бизнеса, объем которой на мировом рынке в 2017 году был оценен примерно в 10,5 миллиарда долларов. Доля России в данном сегменте пока составляет 250 миллионов долларов, но, по прогнозам экспертов, эта цифра будет расти, в том числе за счет активной работы регионов.

"Президент России Владимир Путин назвал медицинский туризм очень перспективным направлением. Его развитие приведет к росту общего уровня здравоохранения, повышению благосостояния работников отрасли, привлечению в страну большого числа иностранных граждан, которые смогут не только пройти лечение, укрепить свое здоровье, но и совершить путешествия по нашим достопримечательностям", – сказал Любимов.

По его словам, способствовать развитию отрасли будет поддержка государства и участие крупного бизнеса, который сможет не только инвестировать средства, но и внедрять оздоровительные программы на своих предприятиях.

"Рязанская область обладает неограниченным потенциалом развития медицинского туризма. Только в 2017 году в региональных клиниках получили помощь около 60 тысяч иностранных и иногородних граждан. И, по нашим прогнозам, этот поток туристов будет только увеличиваться. Регион намерен занять лидирующие позиции на российском рынке медицинского туризма", — заявил глава региона.

Любимов отметил, что для этого у области есть все необходимое — высокий уровень медицинских услуг при их относительно низкой стоимости, хорошая инфраструктура, удобная логистика.

По информации областного правительства, в настоящее время Рязанская область может предложить ряд широко востребованных медуслуг в сфере стоматологии: профильное лечение в регионе получают жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, областей ЦФО. Пациенты отмечают высокое качество и разумную стоимость услуг.

По словам Любимова, информационным продвижением медицинского туризма занимается ассоциация "Мещерский край здоровья": создан качественный сайт, ссылки на него размещаются на других ресурсах. Там представлены сведения о профильных учреждениях региона, их услугах, а также прайс и другие необходимые данные, то есть работа ведется по принципу "одного окна".

"Что очень важно для людей – отслеживаются цены, которые не должны быть дискриминационными. Чтобы не было ситуаций, когда человек приехал к нам на лечение, и увидел, что его стоимость выше, чем указано на сайте", – подчеркнул Любимов.

Представляющий в МИД РФ направление цифровой дипломатии Сергей Налобин отметил, что форум вносит важный вклад в общефедеральную политику по продвижению позитивного образа России за рубежом, в информирование о возможностях регионов России.

"МИД заинтересован в том, чтобы в условиях мощной информационной атаки, которая ведется на Россию, наши многочисленные позитивные моменты отражались должным образом. Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы их продвигать. Мы готовы предложить наши цифровые ресурсы для развития медицинского потенциала Рязанской области", – сказал Налобин.

По его словам, информация о возможностях области в сфере медицины уже распространяется в соцсетях по всему миру.

"Те усилия, которые приложены и будут в дальнейшем прилагаться по развитию медицинского туризма в регионе, обязательно должны сопровождаться соответствующим продвижением в социальных сетях, как в русскоязычном сегменте сети интернет, так и в большей степени в англоязычном. Уверен, что эта работа будет способствовать расширению спроса на услуги рязанских клиник", — считает Налобин.

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