Глава Ростуризма рассказал, как действовать клиентам "Натали Турс"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, как должны действовать туристы "Натали Турс", которых пытаются выселить из отелей или просят доплату за номер.
Он подчеркнул, что требования о выселении и проведении оплаты являются незаконными. "Мы считаем безусловно незаконным требование выселения туристов, которые уже размещены в отелях, или требования внесения дополнительной оплаты", — сказал Сафонов журналистам.
"Мы не знаем, были ли проведены расчеты, для нас это не важно вообще. Мы считаем, что должны быть защищены интересы туристов, если турист куда-то поселен, то турист должен там находиться соответствующее время, в соответствии с ваучером. Принимающие стороны пусть уже потом разбираются между собой, выясняют, кто кому должен, оплатили-не оплатили, но турист в это вовлечен не должен быть", — заметил он.
"Хочу дать туристам следующие рекомендации: если придется оплатить, то нужно обязательно взять документы, подтверждающие оплату. Ни в коем случае никаких наличных платежей и так далее — должно быть документальное подтверждение факта оплаты", — отметил чиновник.
"Вернувшись на родину, нужно будет предъявить эти документы компании "Натали Турс" для компенсации затрат, либо потом если по каким-то причинам компенсация не произойдет, в страховую компанию", — пояснил он. Сафонов также заявил, что обратился к послам стран, в которых туристов "Натали Турс" выселяют из отелей или требуют доплаты и планирует в пятницу провести ряд встреч по этой теме.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Руководство туроператора объясняет ситуацию тем, что несколько недель назад компании стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что в свою очередь связано с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
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