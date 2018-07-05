За три года российские пенсионеры стали летать в два раза чаще

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Число проданных авиабилетов пассажирам старше 60 лет в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, сообщает Biletix.
Российский интернет-сервис для туристов проанализировал продажи авиабилетов путешественникам старше 60 лет за последние три года.
Самыми популярными внутренними туристическими направлениями у российских пенсионеров оказались Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидируют Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул. Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов, зарегистрированных на пассажиров старше 60 лет, в первом полугодии 2018 года.
Показательно, что максимально высокая доля путешественников пенсионного возраста не в Москве, а в Калининградской, Омской и Пермской областях.
Среди пенсионеров доля тех, кто путешествует по стране, выше, чем среди туристов из других возрастных групп. Так, в первой половине 2018 года 71% пенсионеров летали по России, 29% – за границу. В разрезе всех продаж без возрастного фильтра это соотношение составляет 61% и 39% соответственно.
На перелеты российские пенсионеры в среднем тратят меньше, чем путешественники других возрастов. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно среди пенсионеров составила 9 691 рубль, в то время как среди остальных путешественников – 10 265 рублей. При полетах за границу российские путешественники в среднем тратили 17 976 рублей, пенсионеры – 15 908 рублей, то есть на 12% меньше. Это объясняется тем, что путешественники пенсионного возраста чаще выбирают безбагажные и лоу-кост тарифы.
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