"Натали Турс" продала туры десяти тысячам клиентов до конца сентября

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Туроператор "Натали Турс" продала туры и билеты до конца сентября 10 тысячам своих клиентов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Совокупный объем проданных туров и билетов, я хочу подчеркнуть, не только туров, но туров и билетов, до конца сентября — я напомню, что "Натали Турс" объявила об аннуляции всех пакетов до конца сентября — так вот совокупный поток, по нашим оценкам, составляет порядка 10 тысяч человек", — сказала Ломидзе на пресс-конференции в четверг.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Руководство "Натали Турс" объясняет ситуацию тем, что партнеры в зарубежных странах отключают туроператора от обслуживания, в частности сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая в Испании сторона — компания W2Meet, являющаяся ключевым партнером для российской компании.

Кроме того, на этой неделе российский туроператор DSBW приостановил деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком.

Глава Ростуризма Олег Сафонов 4 июля заявил, что за рубежом находятся около 3,5 тысячи туристов "Натали Турс". По словам Ломидзе, оценка ассоциации по числу туристов "Натали Турс", которые находятся за рубежом, совпадает с оценкой Ростуризма — 3,5 тысячи человек. "Далеко не все, не более 10% от этого количества вынуждены были повторно оплачивать свое размещение в гостиницах, и соответственно примерно 350 человек тоже придут в "Натали Турс" за какими-то компенсациями", — отметила глава АТОР.

"Мы посчитали, что совокупный объем клиентов DSBW — около тысячи человек, из них примерно 220-250 находятся за границей. По имеющейся на данный момент информации, они смогут вернуться беспрепятственно, безболезненно, имея на руках билеты. Остальные туристы должны будут обращаться в страховую компанию за получением компенсации", — добавила Ломидзе.