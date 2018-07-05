Более 90% путешественников хотят лучше изучить Россию

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти 100% российских путешественников считают свою страну интересной для туризма, сообщает OneTwoTrip.
Сервис путешествий в рамках сотрудничества с Ростуризмом провел опрос пользователей, чтобы выяснить, как часто они путешествуют по России, где мечтают побывать и хотят ли уделять внутреннему туризму больше времени. В исследовании учтено мнение почти 2500 человек.
Как показал опрос, интересной страной для туризма Россию считают практически все респонденты — 98%.
Главным предметом интереса путешественники назвали уникальные, "дикие" места (Камчатка, Сахалин, Курильские острова), так ответили 34% респондентов. На второе и третье место они поставили более доступные природные достопримечательности (Байкал, Карелия, Алтай) и историко-культурное наследие — за них проголосовали 30% и 28% опрошенных соответственно.
Примечательно, что у большинства путешественников гипотетический интерес к внутреннему туризму трансформируется в конкретные планы. 56% респондентов на вопрос "планируете ли вы в ближайшем будущем больше путешествовать по стране" ответили "однозначно да". Еще 37% были менее конкретны, но тоже обозначили положительную позицию, выбрав вариант "скорее да". Самыми желанными местами для поездок они назвали Камчатку, озеро Байкал и Алтайский край.
53% опрошенных путешественников допускают, что, если в году у них будет два полноценных отпуска, один из них они готовы полностью провести в путешествии по России.
"Эта позиция отличается от текущего представления населения о внутреннем туризме, — уточняют эксперты, — На данный момент полноценный отпуск для поездок по России берут только 35% путешественников, большинство же предпочитает знакомится со страной в поездках выходного дня, либо добавляя один-два дня отпуска к государственным праздникам".
"Результаты опроса коррелируют с продажами авиа, ж/д билетов и бронированиями отелей — мы видим постоянный рост спроса на поездки по России. К тому же, перелеты по стране в этом году подорожали меньше в сравнении с зарубежными направлениями, — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов. — У значительной части населения сформировалась привычка путешествовать, которую туристы готовы удовлетворять, в том числе, изучая свою страну".
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