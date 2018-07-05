МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти 40% путешественников выбирают туры с полным пансионом, чуть более 30% — только с завтраками, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал все проданные за год туры (с конца июня 2017 года по конец июня 2018 года) и составил рейтинг стран, в которые российские туристы едут только на завтраки, выбирают отдых по системе "все включено" или вообще покупают путевки без питания.

В исследовании участвовали 15 самых популярных у организованных туристов стран: Россия, Турция, Таиланд, Тунис, Кипр, Греция, Вьетнам, ОАЭ, Индия, Абхазия, Испания, Доминикана, Италия, Чехия и Болгария.

Большинство (38% путешественников) выбирали туры с многократным питанием (завтрак, обед, ужин; All inclusive или Ultra All Inclusive). Далее идут туры с типом питания "только завтрак" — 31%. 20% туристов покупали путевки "без питания", а 11% —"завтрак и ужин".

Выяснилось, что чаще всего туры с питанием All inclusive покупают не в Турцию, как можно было ожидать, а в Доминикану (100% туристов брали тур с питанием). На втором месте Тунис (94%), а Турция (83%) замыкает тройку. Также в пятерку стран, где туристы предпочитают "все включено" вошли Абхазия и Греция.

Двухразовое питание (завтрак и ужин) пользуется популярностью в Испании (такой тип питания выбирают 56% путешественников). На второй позиции Кипр (38%), а на третьей — ОАЭ (31%). Замыкают пятерку Италия, Греция.

Только завтраки чаще всего выбирают те, кто летит в Чехию (98% туристов), Таиланд (87%) и Индию (78%). На четвертом и пятом месте Италия и Вьетнам.

Туры, где питание не включено, выбирает каждый второй путешественник, который едет на российские курорты, в Абхазию (31%), в Индию (20%), а также в Грецию и Вьетнам.