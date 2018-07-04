В Крыму назвали пятерку самых популярных музеев полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Самыми популярными и приносящими доход в бюджет Крыма являются Бахчисарайский музей заповедник (Ханский дворец) и Алупкинский музей-заповедник (Воронцовский дворец), сообщила журналистам министр культуры республики Арина Новосельская.

"Наиболее популярными и больше всех зарабатывают Бахчисарайский и Алупкинский музеи-заповедники, затем идет Ливадия (Ливадийский дворец), он делит место с Массандровским дворцом, и далее Восточно-Крымский музей-заповедник, Киммерия Волошина (музей Волошина в Коктебеле)", — сказала Новосельская.

Министр уточнила, что большой популярностью у туристов пользуется также дворец "Ласточкино Гнездо", но его доходы из-за низкой пропускной способности не настолько велики.

Алупкинский дворцово-парковый музей заработал в 2017 году 111 миллионов рублей, доходная часть Бахчисарайского музея-заповедника (только дворцовая часть) составила в 2017 году более 63 миллионов рублей. Ливадийский дворец и Судакская генуэзская крепость заработали по 49 миллионов рублей, сообщила министр. Она также отметила большую посещаемость Феодосийской галереи Айвазовского, находящейся в ведении города.

Стоимость единого билета на все экскурсии в самый доходный для крымского бюджета Алупкинский дворцово-парковый музей (дворец графа Воронцова) составляет 850 рублей, однако количество экскурсий и экспозиций можно выбрать самостоятельно и по отдельности они стоят 150 рублей. Дети до 16 лет посещают все музеи Крыма бесплатно.

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