В Крыму назвали пятерку самых популярных музеев полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Самыми популярными и приносящими доход в бюджет Крыма являются Бахчисарайский музей заповедник (Ханский дворец) и Алупкинский музей-заповедник (Воронцовский дворец), сообщила журналистам министр культуры республики Арина Новосельская.
"Наиболее популярными и больше всех зарабатывают Бахчисарайский и Алупкинский музеи-заповедники, затем идет Ливадия (Ливадийский дворец), он делит место с Массандровским дворцом, и далее Восточно-Крымский музей-заповедник, Киммерия Волошина (музей Волошина в Коктебеле)", — сказала Новосельская.
Министр уточнила, что большой популярностью у туристов пользуется также дворец "Ласточкино Гнездо", но его доходы из-за низкой пропускной способности не настолько велики.
Алупкинский дворцово-парковый музей заработал в 2017 году 111 миллионов рублей, доходная часть Бахчисарайского музея-заповедника (только дворцовая часть) составила в 2017 году более 63 миллионов рублей. Ливадийский дворец и Судакская генуэзская крепость заработали по 49 миллионов рублей, сообщила министр. Она также отметила большую посещаемость Феодосийской галереи Айвазовского, находящейся в ведении города.
Стоимость единого билета на все экскурсии в самый доходный для крымского бюджета Алупкинский дворцово-парковый музей (дворец графа Воронцова) составляет 850 рублей, однако количество экскурсий и экспозиций можно выбрать самостоятельно и по отдельности они стоят 150 рублей. Дети до 16 лет посещают все музеи Крыма бесплатно.
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"Беседка ветров" на территории Крымского природного заповедника располагается на одном из обрывов хребта Роман-Кош — самой высокой точке Крыма (1400 метров над уровнем моря). Скорость ветра рядом с колоннадой нередко достигает 40 метров в секунду, благодаря чему место полностью оправдывает свое название.
"Беседку ветров" после реставрации в конце 90-х безуспешно пытались назвать по-другому – "Звездопад воспоминаний". Но привычка и точность первоначальной формулировки взяли верх. Хотя для большинства туристов, приезжающих полюбоваться чудесным видом на гору Аю-Даг, поселки Гурзуф и Партенит, южный склон хребта и морское побережье, название не важно.
По горам Крымского природного заповедника — крупнейшего и старейшего в республике — вьется чрезвычайно узкая и извилистая Романовская дорога, построенная в 1913 году и соединяющая Алушту и Ялту. Ее открывал Николай II, преодолевший путь в 77 километров на машине.
На территории Крымского природного заповедника — более 1200 видов растений, что составляет половину крымской флоры. Сто наименований занесены в Красную книгу России, 29 — в Европейский Красный список, а еще девять охраняются Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры.
На высоте 1150 метров над уровнем моря в центре заповедника находится турбаза "Дубрава". Хотя она и относится к детскому лагерю "Артек", отдохнуть там может любой желающий. Если повезет, можно увидеть оленей, приходящих полакомиться травой, растущей между домами.
Дача, построенная здесь еще в 1913 году, после революции стояла в запустении, но обрела вторую жизнь при Никите Хрущеве: он облюбовал заповедник как место для охоты, а небольшой домик в самом центре — как место отдыха. Сейчас там находится музей, а перед зданием поставили скульптуру оленя — может, в память обо всех диких животных, убитых генсеками.
Среди обитателей заповедника есть форели, которых выращивают на ферме в водоемах, берущих воду из источника воды с высоким содержанием серебра. Попробовать рыбу может каждый желающий: ее здесь же приготовят, а стол могут накрыть даже в беседке, которую сотрудники называют "президентской" — уж очень она нравилась когда-то Леониду Кучме и Виктору Януковичу.
Космо-Дамиановский монастырь — одна из главных достопримечательностей заповедника — основан в 1856 году на месте, где берет свое начало источник святых Космы и Дамиана, врачей-чудотворцев, живших в этих местах. Местная вода считается целебной.
Опукский природный заповедник на юге Керченского полуострова известен тем, что здесь находится единственное место гнездования розовых скворцов и уникальное Кояшское озеро, цвет которого, в зависимости от времени года, меняется от розового до насыщенно-красного.
Казантипский природный заповедник располагается на самом севере Керченского полуострова, у города Щелкино. На пляже у мыса Казантип с начала девяностых проходил известный фестиваль электронной музыки. Туристы до сих пор могут видеть руины сцены-крепости, вписавшиеся в ландшафт мыса.
Преобладающая растительность Казантипского заповедника — степные травы и цветы, всего около 400 наименований, большинство из которых лечебные. Вероятно, именно потому туристы считают эту местность наиболее живописной весной — во время цветения редких тюльпанов Шренка, белой фиалки, желтого василька Талиева, пиона тонколистного и других растений.
По местным легендам, в известняках, из которых сложен мыс, есть много пещер, скрытых под водой. Якобы некоторые из них через многокилометровый подземный туннель доходят до противоположного мыса Чегене.
Здесь средневековые пираты и прятали награбленное золото, которое до сих пор никто не может найти. Большинство туристов не верят в эти рассказы, но сходятся во мнении, что настоящее сокровище Казантипа — чудесные виды.
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