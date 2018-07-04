"Натали Турс" аннулирует путевки

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Натали Турс" пока не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать путевки, сообщил в эфире "Эхо Москвы" гендиректор компании Владимир Воробьев.

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", — пояснил он.

Сегодня компания проведет оперативное совещание.

"Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами. <…> В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше", — заключил Воробьев.

Представитель генерального консульства России в Анталье заявил, что клиенты "Натали Турс" в Турции жалуются на угрозы выселения из отелей.

"Натали Турс"

Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы компания была одним из крупнейших российских туристических операторов, ее основным направлением являлась Испания.

В конце июня ассоциация "Турпомощь" сообщила, что к ней стали поступать звонки с вопросами о ряде компаний, действующих под брендом "Натали". Тогда же Воробьев обсудил с директором "Турпомощи" Александром Осауленко вопросы финансовой устойчивости туроператора и заверил, что турперптор намерен и дальше исполнять свои обязательства.

С 30 июня "Натали Турс" сократила чартерную программу — "дочка" оператора "Панама тур" прекратила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения чартерных программ по этим направлениям.

В понедельник Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов.