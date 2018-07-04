Составлен рейтинг дешевых направлений отдыха на конец июля

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Средние цены по большинству пляжных направлений на самом пике летнего сезона не показывают значительного увеличения, при этом растет стоимость туров в Сочи, на Кипр, в Тунис, и в меньшей степени в Турцию, сообщает АТОР.

Минимальные цены на пляжные пакетные туры с вылетом 20 июля по сравнению с предыдущим замером двухнедельной давности показали разнонаправленную динамику. Где-то они поднялись вверх и подошли ближе к средней планке – таковы Италия, Таиланд, Сочи, Болгария, Греция, Крым. В то же время Испания, Тунис и Анапа по минимальным ценам демонстрируют снижение.

Первое место со стоимостью в 25 тысяч рублей заняла Анапа, второе – Крым (32 400 рублей), третье – Греция (34 800 рублей). На четвертом месте расположилась Болгария (36 500 рублей), на пятом – Сочи (40 700 рублей).

Также в десятку вошли Турция (42 тысячи рублей), Черногория (50 500 рублей), Кипр (51 300 рублей), Тунис (57 800 рублей) и Испания (69 700 рублей).

Расчет стоимости проводился с учетом цены недельного отдыха на двоих с перелетом туда и обратно.