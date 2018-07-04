Турпоток на курорты Краснодарского края в 2018 году вырос на 9%

КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Турпоток на курорты Краснодарского края с начала 2018 года вырос на 9% и на сегодняшний день составляет почти 5,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"С начала 2018 года турпоток на курорты Краснодарского края вырос на 9% и на сегодняшний день составляет почти 5,2 миллиона человек. Конечно, основная нагрузка в этом году приходится на Сочи из-за чемпионата мира по футболу – его к 1 июля уже посетили 2,1 миллиона человек. Сезон только начинается, и я уверен, эти цифры покажут уверенный рост к окончанию лета", — сказал Кондратьев.

Глава региона также отметил, что за 18 лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось почти в 3,5 раза. "Кубанские курорты привлекают туристов со всего мира. Мы стараемся создать все условия для развития популярных у людей направлений туризма", — добавил губернатор.

По его словам, в связи с увеличением турпотока сегодня в крае создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию на курортах. Безопасность отдыхающих на объектах курортной инфраструктуры обеспечивают "мобильные группы". "Конечно, особое внимание эти патрули уделят размещению на пляжах объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличию медицинских специалистов и спасателей-матросов, оказанию первой медпомощи. По результатам проверок будут приняты меры", — пояснил Кондратьев.

По данным краевых властей, на сегодняшний день 82 пляжные территории края прошли процедуру классификации. Кроме того, в регионе свыше 6 тысяч классифицированных средств размещения, готовых принять гостей Краснодарского края.

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