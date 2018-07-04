Опрос показал, где россияне отдыхают в 2018 году

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Все меньше россиян собираются отправиться в туристические поездки в текущем году в период отпуска, следует из исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты полагают, что одной из причин такого спада мог стать Чемпионат мира по футболу.
По данным "Ромир", в течение последних нескольких лет опросы населения фиксировали рост интереса к отдыху на российских курортах, в санаториях и домах отдыха, а также поездкам по России в целом. Но по итогам очередного опроса, проведенного в июне текущего года, выяснилось, все больше людей планируют провести отпуск дома. В 2016 году процент таких граждан составлял всего 7%, но сейчас возрос до 23%. Одновременно упало число тех, кто обычно планировал отдыхать на российских курортах и путешествовать по стране. В 2014 году этот показатель составлял 27%, в 2015 – 38%, в 2016 – 40%, а в текущем году упал до 26%.
При этом число россиян, которые планируют отправиться в санатории, незначительно возросло: с 4% в 2015-2017 годах до 6% в текущем году. Не изменился и процент отпускников, которые предпочитают отдых на даче или у родственников туристическим поездкам: цифра из года в год колеблется в районе 30%, в 2018 она составила 31%.
Отмечается, что сохраняется тенденция по снижению числа россиян, выезжающих на отдых за границу. По данным опросов, в 2014 году отпуск за границей провели 37% жителей России, в 2015 — 28%, в 2016 планировали поездку только 12%, а в этом году их число упало до 9%. По мнению "Ромира", причинами этого снижения являются значительное удешевление рубля по отношению к доллару и евро, а также опасения граждан насчёт безопасности отдыха в Египте и последствия политического кризиса в отношениях с Турцией.
"Число людей, сочетающих разные виды отдыха в период отпусков, несколько увеличилось по отношению к 2016 году – на 4%. Но до уровня 2014-2015 годов, когда оно составляло 10% и 15% соответственно, по-прежнему не дотягивает",- говорится в исследовании.
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