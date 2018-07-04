Загрузочные дни: как не отравиться в отелях Аll Inclusive

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. На отдыхе не принято сидеть на диете, и даже тот, кто обычно внимательно следит за рационом, в отпуске позволяет себе расслабиться.

Шведский стол, питание по системе "все включено", много алкоголя, экзотические блюда и продукты — турист находится в зоне гастрономического риска. Как этот риск минимизировать — в материале РИА Новости.

"На отдыхе у нас с мужем было пять дней жутких болей. По возвращении — десять дней госпитализации в "инфекционке", а у некоторых пострадавших дети попали в реанимацию! — возмущается Ирина Пона, отравившаяся 9 мая в одном из сетевых отелей в ОАЭ. — Врач в Эмиратах, полагающийся по страховой, при болях в животе, температуре 39,5, рвоте и диарее поставил мне диагноз "ангина", а мужу — "отит".

Надеяться только на себя

Ирина рассказывает, что в отеле отравились полсотни человек. На завтраке ели вроде бы разные блюда, но ближе к вечеру всем стало плохо. Приехавший врач сбил температуру и дал антибиотик широкого спектра действия. А в России у нее с мужем обнаружили острый сальмонеллез. Лечение продолжилось в больнице.

"Мы написали претензию туроператору, но ответа пока нет, а отель отказывается как-либо комментировать произошедшее, — продолжает Ирина. — Всем туристам я советую брать с собой лекарства на все случаи и надеяться только на себя".

На момент подготовки материала этот отель на сайте туроператора все еще оставался в списке возможных для размещения.

"Туристы считают, что отравились на завтраке. Но, к сожалению, доказать вину отеля трудно, люди могли есть в течение дня где угодно", — говорит Надежда Ефремова, руководитель правовой службы АТОР.

Она также пояснила, что, принимая решение о прекращении или продолжении сотрудничества с отелем, туроператоры ориентируются на заключения страховых компаний, которые, в свою очередь, взаимодействуют с медиками, ставившими диагнозы.

Одному — хорошо, другому — плохо

Предприниматель из Минска Роман Ольшук в последний день отдыха в пятизвездочном отеле в Турции почувствовал себя плохо.

"Я отравился едой в отеле, вернее, безграмотным ее сочетанием, — рассказывает Роман. — Банальное следствие нарушения микрофлоры кишечника".

К представителям отеля и туркомпании он не обращался, поскольку не видел в том нужды. Роман уверен, что это была проблема именно иммунной системы, просевшей за дни отдыха, а не качества пищи.

"Риск отравления зависит от состояния печени и желчного пузыря, а также кислотности желудочного сока: чем она выше, тем меньше риск, — комментирует Елена Молокова, специалист по интегративной медицине и снижению веса. — У современных людей часто и то и другое не в порядке. Поэтому важно следить за здоровьем, а на отдыхе — есть медленно, пережевывать пищу много раз, не меньше 20-30. Тогда желудочный сок и желчь успеют выработаться в достаточном количестве".

Кроме того, эксперт советует, выбирая блюда на шведском столе, избегать мелко измельченных, заправленных майонезом или другим густым соусом мяса и рыбы, а брать что-то цельным куском. И свежие овощи.

Все включено

Переедание и сочетание несочетаемых блюд — проблема, с которой сталкиваются многие туристы, особенно те, кто отдыхает по системе "все включено". Раз уплачено — надо наедаться по максимуму. Если учесть, что в 2017 году систему All Inclusive запрашивали 60 процентов российских туристов, риск гастрономических неприятностей очень велик.

Публикация от Sandra (@_miss_pink_6773_) 3 Июл 2018 в 5:04 PDT

"При режиме питания "все включено" часто злоупотребляют алкогольными напитками, — рассказывают в пресс-службе крупного национального туроператора. — Ну и переедание, конечно. Некоторые гости умудряются уносить еду с собой, складируя ее в номерах, где та впоследствии портится. Употребление продуктов, хранившихся в таких условиях, часто приводит к расстройству пищеварения или острым отравлениям".

Как уберечься

CC0 / PublicDomainPictures / Ужин по системе "шведский стол" CC0 / PublicDomainPictures / Ужин по системе "шведский стол"

"На отдыхе все хочется попробовать, но мы забываем, что местные приспосабливались к тому или иному стилю питания веками, и пытаемся есть то же, что и они, — продолжает Елена Молокова. — Пищеварительная система может просто не справиться — не потому, что блюдо недоброкачественное, а потому, что организму сложно его усвоить".

В первую очередь несварение вызывают жирные сорта мяса, жирные манты, плов с курдючным салом и некоторые другие блюда восточной кухни. Если застолья с такими блюдами не избежать, эксперт советует заранее принять ферменты.

Слишком много морепродуктов в рационе — это головная боль, тошнота, расстройство кишечника. Виной не инфекционное отравление, поясняет Елена, а избыточное потребление белка, что очень вредно для организма.

CC0 / strecosa / Блюда на шведском столе CC0 / strecosa / Блюда на шведском столе

Отдых во "фруктовом раю" также чреват расстройством желудка, и это тоже не отравление, а просто переедание: большая доза фруктового сахара вызывает брожение.

"Настоящее отравление, кишечная инфекция — это когда пищу приготовили из некачественных продуктов, грязными руками, в грязной посуде, слишком долго хранили, — резюмирует Елена Молокова. — Тут рекомендация одна: внимательно смотри, где ешь, и если не уверен, лучше потерпеть несколько часов, чем потом платить здоровьем".

Что делать, если отравился

© Depositphotos / Milkos Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере © Depositphotos / Milkos Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере

"Выезжая за границу, каждый турист приобретает страховку, где крупно написан номер телефона, по которому и надо обращаться в случае серьезного недомогания, — говорит Надежда Ефремова. — Вам либо организуют перевозку, либо подскажут, в какую клинику обратиться".

Бывает, добавляет эксперт, туристы самостоятельно направляются в ближайшую клинику, а потом хотят, чтобы расходы за лечение несла страховая компания. "Это не всегда возможно, если у страховщика нет договора с клиникой", — поясняет она.

Поэтому перед покупкой страховки важно ознакомиться с условиями (есть такие, что покрывают только часть расходов) и, если потом понадобилась консультация, звонить по указанным в полисе номерам телефона.

И — внимание! — случаи обращения за медпомощью в состоянии алкогольного опьянения или при обострении хронического заболевания с большой вероятностью признают нестраховыми.