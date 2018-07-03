Клиенты "Натали Турс" испытывают трудности при проживании в отелях Турции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Один из принимающих партнеров "Натали Турс" в Турции столкнулся с проблемами с оплатой проживания туристов: российский туроператор попросил брать с проживающих депозит, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Мы получили письмо от принимающей компании Peninsula Tours, это одна из трех принимающих компаний "Натали Турс" в Турции. Компания сообщила, что "Натали Турс" советует им просить брать у туристов депозит при заселении, обещая заплатить деньги. Но денег так и нет", — рассказала Тюрина.
"Туристы, находясь на отдыхе, получают постоянные угрозы со стороны представителей отеля и принимающей компании о выселении. Одних туристов отель уже выселил из занимаемого ими номера, хотя обратный вылет предполагается у них только завтра", — добавила она.
Структура туроператора "Натали Турс", компания "Панорама тур", с 30 июня прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения программ. В понедельник президент "Натали Турс" Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов.
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