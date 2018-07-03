Клиенты "Натали Турс" испытывают трудности при проживании в отелях Турции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Один из принимающих партнеров "Натали Турс" в Турции столкнулся с проблемами с оплатой проживания туристов: российский туроператор попросил брать с проживающих депозит, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Мы получили письмо от принимающей компании Peninsula Tours, это одна из трех принимающих компаний "Натали Турс" в Турции. Компания сообщила, что "Натали Турс" советует им просить брать у туристов депозит при заселении, обещая заплатить деньги. Но денег так и нет", — рассказала Тюрина.

Директор по маркетингу сети туристических агентств "1001 Тур" Мария Лещева подтвердила, что ее туристы в Турции столкнулись с проблемами при проживании. "У нас есть группа туристов, которая сейчас находится на отдыхе в Турции, их туры были забронированы и своевременно оплачены "Натали Турс" еще в январе, феврале и апреле", — отметила собеседник агентства.

"Туристы, находясь на отдыхе, получают постоянные угрозы со стороны представителей отеля и принимающей компании о выселении. Одних туристов отель уже выселил из занимаемого ими номера, хотя обратный вылет предполагается у них только завтра", — добавила она.

Структура туроператора "Натали Турс", компания "Панорама тур", с 30 июня прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения программ. В понедельник президент "Натали Турс" Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов.