Названы самые дешевые города для переезда

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Самым дешевым городом, для переезда в который достаточно 560 евро, стал египетский Каир, сообщает Nestpick.

При составлении рейтинга учитывались траты на первый месяц: аренда квартиры, оплата интернета, еды, транспорта и телефона.

Второе место занял индийский Бангалор (634 евро), третье – Бухарест (644 евро). Самым дорогим для переезда оказался Дубай (3,6 тысяч евро), из европейских городов — Лондон (2,7 тысяч евро). Москва заняла 68-е место – на первый здесь переезда понадобится 899 евро.