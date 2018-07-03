В Мюнхене состоится "Бал кухарок"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. 15 июля в Английском саду Мюнхена пройдет Kocherlball — "Бал кухарок", сообщает Euromag.

Традиционное городское событие проходит с конца XIX века, когда мюнхенские кухарки собирались, чтобы потанцевать и весело провести время.

В основном такие встречи проходили ранним утром в воскресенье, ведь свободного времени у кухарок, и присоединявшихся к ним горничных и лакеев, было немного.

Публикация от Sophia (@sequinsophia) 17 Июл 2016 в 12:46 PDT

Сегодня Kocherlball — это веселый праздник с музыкой, угощениями и танцами.