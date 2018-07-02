Более 10 тысяч китайцев побывали в Приморье благодаря электронной визе

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. По информации Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, за время действия упрощенного визового режима посетить Приморье с помощью электронной визы смогли более 10 тысяч гостей из Поднебесной, сообщает официальный сайт администрации Приморского края.
"Мы приняли 10 529 человек из этой страны. Также среди активных пользователей механизма – японцы. К нам приехали свыше трех с половиной человек из Японии", – рассказали специалисты.
Также с Приморьем благодаря новой схеме познакомились граждане Сингапура (128 человек), Индии (40), КНДР (32), Саудовской Аравии (16), Мексики (9), Турции (7), Алжира (5), Ирана (4), Объединенных Арабских Эмиратов (3), Марокко (3) и Кувейта (2).
В целом с августа прошлого года, когда в России был введен упрощенный визовый режим, Приморье по электронной визе посетили почти 14 500 иностранцев.
Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму. Туристам, которые хотят посетить Свободный порт Владивосток, необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.
В список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.
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