Испанию за пять месяцев посетили 335 тысяч российских туристов

МАДРИД, 2 июл — РИА Новости. 335 тысяч туристов из России посетили Испанию за первые пять месяцев 2018 года, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Frontur — организации, отслеживающей туристический поток в страну.
Только в мае эту страну посетили 91 112 жителей России, на 10% выше, чем год назад.
В общей сложности в Испании с января по конец мая побывали 28,6 миллиона человек, на 2% больше, чем за пять месяцев прошлого года. Только в мае Испанию посетили восемь миллионов иностранцев.
Чаще всего в Испанию приезжают британцы (6,3 миллиона человек), немцы (3,94 миллиона) и французы (3,92 миллиона) — данные за первые пять месяцев. С начала года выросло число туристов из Португалии (на 12,8%) и США (на 10,8%).
Чаще всего иностранцы по-прежнему ездят в Каталонию (6,5 миллиона), на Канары (5,8 миллиона) и Андалусию (4,1 миллиона). В общей сложности за первые пять месяцев туристы потратили в Испании 29,6 миллиарда евро.
В 2017 году Испания установила очередной рекорд — страну посетили 81,8 миллиона человек, на 8,6% больше, чем годом ранее. В прошлом году в Испании побывали 1 145 848 туристов из России (на 14% выше, чем в 2016 году).
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