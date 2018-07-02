Серпухов может стать десятым городом Золотого кольца

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В 2019 году Серпухов может быть включен в список городов "Золотого кольца России", сообщает RATA-news.

Решение было принято на Совете по вопросам систематизации культурно-познавательного туристского маршрута, прошедшего в рамках заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ в Костроме.

Как рассказала вице-президент РСТ Ольга Санаева, на включение в маршрут претендовали Серпухов, Таруса, Галич, Александров, Гороховец и Рязань. После презентаций городов с конкурса были сняты заявки Гороховца и Александрова. Оба города входят в состав Владимирской области, однако от одного субъекта можно выдвинуть только одного претендента.

"Обсуждение было бурным, почти сразу определились два лидера – Серпухов и Рязань, но с перевесом в один голос победил все же Серпухов, – сообщила Санаева. – Новичку придется подождать до следующего года, так как еще на старте проекта предполагалось, что ежегодно будут принимать не более одного города, а в этом году в маршрут уже взяли Углич".

Чтобы войти в проект, город должен быть основан не позднее XV века, иметь православный облик и не менее 15 объектов культурного наследия, памятников и достопримечательностей. Помимо исторического наследия, важным критерием выступает наличие современных объектов размещения и питания, транспортной доступности.

Сейчас Золотое кольцо насчитывает девять городов – это Ростов, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич.