В терминале аэропорта "Симферополь" открылся туристско-информационный центр

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В новом терминале аэропорта "Симферополь" 1 июля начал работу республиканский туристско-информационный центр, открытый по инициативе Министерства курортов и туризма Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники центра консультируют по вопросам отдыха, перемещения, стоимости услуг ежедневно с 8 утра до 11 вечера. Стойка расположена в центре аэровокзала, для того, чтобы как прилетающие, так и улетающие туристы имели возможность получить ответы на волнующие вопросы.
Всего со дня открытия консультации получили более 700 человек из них 17 иностранных граждан. Основные вопросы, которые волнуют гостей Крыма касаются транспортной доступности в курортные города и поселки, покупки сим-карт и качества мобильной связи, банковского обслуживания, экскурсионных и туристических возможностей региона.
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