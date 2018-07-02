Сервис путешествий составил портрет типичного российского курортника

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские курорты предпочитают семейные туристы примерно 33-34 лет, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал данные по бронированиям авиабилетов за последние пять лет и составил портрет путешественника, который летит на российские курорты —Анапу, Геленджик, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар и Ростов-на-Дону. Сравнивались данные по покупкам авиабилетов за пять лет (в период с 1 января до 29 июня).

Летим с семьей и в одну сторону

Доля мужчин и женщин среди тех, кто летит на курорты, примерно равна, однако представителей слабого пола все же немного больше. В среднем, их число колеблется от 55% до 57%, в 2018 году их 60%.

Типичные курортники — это мужчины и женщины 33-34 лет. Две трети туристов едут на курорты семьей. Если в 2014 году больше было тех, кто летал поодиночке (32,4% в 2014 году), то в 2018 году на курорт чаще отправляются парами и с детьми (поодиночке летят только 23%).

Примерно половина путешественников покупают билеты только в одну сторону. Около 80% туристов предпочитают лететь с багажом.

Увеличивается глубина бронирований. Если в 2014 году билеты покупали менее чем за месяц до поездки, то уже с 2015 года срок увеличился до 38 дней, а в 2018 он составил 62 дня.

Большая часть турпотока идет через Москву и Санкт-Петербург. Лидерство среди российских курортов на протяжении последних пяти лет держит Симферополь. Затем идут Сочи и Анапа.

Отдых на две недели

Средняя продолжительность отпуска на российском курорте 14 дней. Но не в каждом городе туристы проводят по две недели. Меньше всего путешественники отдыхают в Ростове-на-Дону (8-9 дней) и Краснодаре (11 дней).

На российские курорты туристы охотнее всего летали в 2016 году (34%). А цена перелета за пять лет увеличилась в среднем на 2 000 рублей. В 2014 году улететь на российский курорт можно было за 6 411 рублей, а в 2018 цена билета выросла до 8 555 рублей.

Как показало исследование, в 2015 году в Крыму отдохнули 45% туристов. Это самый богатый на путешественников год для Симферополя за исследуемый период. В 2014 году таких было 28%. Авиапоток на полуостров начал снижаться после 2015 года и к 2018 году достиг 35%.

В Анапу в последние годы стали летать реже. В 2014 году на нее приходилось 16% от всего пассажиропотока, а с 2015 года туда летят 12-13% отдыхающих. Наблюдается падение спроса и на Геленджик (с 5% в 2014 году до 4%— в 2018). Охотнее в последние годы свой отпуск стали проводить туристы в Сочи.