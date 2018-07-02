В "Турпомощи" заявили, что июнь был сложным не только для "Натали Турс"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Июнь стал очень сложным для многих туристических компаний страны, падение спроса констатировали не только в "Натали Турс", рассказал РИА Новости представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.
"На самом деле, июнь месяц был очень сложный для многих туристических компаний, падение спроса констатировали не только "Натали Турс", — сказал он.
По словам Горина, компания приняла решение "скорректировать программу для недопущения дальнейших убытков". "Решение очень сложное. Сейчас речь идёт о сокращении чартерных рейсов. То, что мы пока знаем, у компании есть в плане стабилизировать ситуацию. Будем следить за развитием событий", — заключил Дмитрий Горин.
"Натали Турс" с 30 июня сократила чартерные программы в связи с их низкими финансовыми показателями, в частности, отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Также по информации АТОР, туроператор "Панорама тур" (юрлицо "Натали Турс") обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.
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