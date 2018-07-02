В АТОР рассказали, что делать туристам "Натали Турс" и "Аврора БГ"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В АТОР рассказали, как действовать клиентам туроператоров, которые сократили свои чартерные программы.
Туристам, которые сейчас находятся в России, необходимо составить заявление на возврат денежных средств в произвольной форме. В качестве причины указать "ввиду неисполнения туроператором обязательств и невозможности воспользоваться оплаченным туром". Далее заявление нужно передать турагенту, в обязанности которого входит дальнейшая связь с туроператором и получение у него возврата денег за несостоявшиеся туры.
В среднем, срок реакции на обращение составит около двух недель. При этом, возврат денег будет производиться на расчетный счет турагента, который в дальнейшем осуществит их возврат.
Туристам, которых отмена рейсов застала за границей, рекомендуется проверить наличие и выписку авиабилетов – в том числе на регулярные рейсы, что можно сделать по номеру брони или билета на сайте авиакомпании или по телефону.
При проблемах с размещением необходимо собрать подтверждение всех расходов – повторной оплаты размещения, авиабилетов и прочего. А по возвращению в Россию следует написать заявление на возврат денежных средств и приложить к нему копии документов об оплате.
Туристы, помимо стоимости тура, если тур не состоялся, и возмещения расходов, если тур состоялся, но туристам пришлось повторно оплачивать услуги, могут требовать возврата денежных средств за пропавшие проездные билеты от дома к месту вылета на отдых (например, если туристы из региона вылетали на отдых из Москвы).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.