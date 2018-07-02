В АТОР рассказали, что делать туристам "Натали Турс" и "Аврора БГ"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В АТОР рассказали, как действовать клиентам туроператоров, которые сократили свои чартерные программы.

Туристам, которые сейчас находятся в России, необходимо составить заявление на возврат денежных средств в произвольной форме. В качестве причины указать "ввиду неисполнения туроператором обязательств и невозможности воспользоваться оплаченным туром". Далее заявление нужно передать турагенту, в обязанности которого входит дальнейшая связь с туроператором и получение у него возврата денег за несостоявшиеся туры.

В среднем, срок реакции на обращение составит около двух недель. При этом, возврат денег будет производиться на расчетный счет турагента, который в дальнейшем осуществит их возврат.

Туристам, которых отмена рейсов застала за границей, рекомендуется проверить наличие и выписку авиабилетов – в том числе на регулярные рейсы, что можно сделать по номеру брони или билета на сайте авиакомпании или по телефону.

При проблемах с размещением необходимо собрать подтверждение всех расходов – повторной оплаты размещения, авиабилетов и прочего. А по возвращению в Россию следует написать заявление на возврат денежных средств и приложить к нему копии документов об оплате.

Туристы, помимо стоимости тура, если тур не состоялся, и возмещения расходов, если тур состоялся, но туристам пришлось повторно оплачивать услуги, могут требовать возврата денежных средств за пропавшие проездные билеты от дома к месту вылета на отдых (например, если туристы из региона вылетали на отдых из Москвы).