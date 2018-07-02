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Без жары и дождей. Самые комфортные курорты для летнего отдыха
08:0002.07.2018
(обновлено:08:11 02.07.2018)
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Шоу косаток в океанариуме Лоро парка (Loro Parque) на испанском острове Тенерифе
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Ливни, грозы и сильный ветер в выходные, жара в будни — погода в центральной, да и в других частях России порой непредсказуема. Отличный вариант для сезона отпусков — уехать на море, но далеко не всем нравятся плюс 35 в тени, что не редкость для популярных летних направлений. О курортах с самой комфортной погодой, и странах, куда летом ехать не стоит, — в материале РИА Новости.

"Турецкая Ибица"

© РИА НовостиДни русской культуры в турецком Бодруме
© РИА Новости
Дни русской культуры в турецком Бодруме

Турция сейчас — номер один среди зарубежных направлений. В турагентствах говорят, что на эту страну приходится до 80% запросов и продаж.

Водитель рассматривает карту
© Depositphotos / Maridav
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"Даже в самую жаркую погоду мало кто из туристов просит подобрать путевку в страну с прохладным климатом. Большинству хочется на пляж, — говорит Инна Поом, директор туристического агентства. — На мой взгляд, самое хорошее сочетание цены, качества и комфортной погоды — на Эгейском побережье Турции. Это курорты Бодрум и Мармарис".

Эксперт объяснила, что там нет высокой влажности, температура воды — 26-27 градусов, воздуха — 27-30, а вечерами примерно 25.

© РИА НовостиДни русской культуры в турецком Бодруме
© РИА Новости
Дни русской культуры в турецком Бодруме

Стоимость недельного тура на двоих в отель 4* по системе "все включено" — от 50 тысяч рублей. Есть у этих курортов и свои особенности. К примеру, Мармарис считается самым "европейским" в Турции, а Бодрум самым тусовочным — "турецкой Ибицей". Также в Мармарисе красивая бухта, хороший вход в море.

Маяк в Задаре, Хорватия
© Depositphotos / Bollwerk
В отели Хорватии вложат более миллиарда евро

Среди недорогих стран с наиболее комфортным климатом эксперты называют Хорватию и Черногорию. Например, в минувшую пятницу в Дубровнике (Хорватия) было даже на два градуса прохладнее, чем в Москве, но к началу недели установится устойчивая погода: 27-29 днем, температура воды — 23. То же самое на курортах Черногории. Правда, поездка в эти страны обойдется дороже, чем в Турцию.

Лучше — на остров

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТуристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
Вид на побережье Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Растет число российских туристов, выбирающих для отдыха Грецию

В Греции в июле и августе, как правило, очень жарко, температура может подниматься и до плюс 38. Поэтому тем, кто плохо переносит жару, но хочет поехать именно в Элладу, эксперты советуют острова — летний зной там не так чувствуется. Кстати, найти недорогие туры в Грецию, стоимостью от 45 тысяч рублей на двоих (семь дней, отель 2-3* с авиаперелетом), вполне возможно.

Также комфортным считается климат и на Канарских островах (Испания). Постоянные гости (наибольшим спросом у туристов пользуются Тенерифе и Гран-Канария) подчеркивают, что там никогда не бывает жары и духоты: даже если температура поднимается выше плюс 30, помогает прохладный ветер с океана.

© РИА Новости / Александр КовалевПерейти в фотобанкКоролевские пингвины в пингвинарии Лоро Парка (Loro Parque) на Тенерифе
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Королевские пингвины в пингвинарии Лоро Парка (Loro Parque) на Тенерифе

Но это довольно дорогое направление. Стоимость туров начинается от 90 тысяч рублей — за эту сумму туроператоры предлагают недельный тур на двоих в отель 2* без питания. Отдых на материковой части Испании значительно дешевле.

Естественное проветривание

CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / VallettaСтолица Мальты Валлетта
CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / Valletta
Столица Мальты Валлетта

Еще один остров с комфортной погодой — Мальта. С середины июля до середины сентября тут, конечно, жарко, но это не создает больших неудобств.

"Свежий бриз и морской воздух даже при самых высоких летних температурах не допускают ощущения нестерпимой жары, — поясняют в Мальтийском управлении по туризму. — Это связано также с тем, что на Мальте нет высоких гор или вздымающихся к небу верениц отелей, которые мешали бы естественному проветриванию пляжей. А поскольку главный остров — Мальта — довольно небольшой (в Москве поместились бы три Мальты), то и получается такой сбалансированный климат".

Стоимость туров — от 90-100 тысяч рублей на двоих.

Умеренно жаркая погода также в Португалии, а Мадейру даже называют "островом вечной весны". Однако вода на курортах Португалии может оказаться довольно прохладной — около 20 градусов.

Продолжение Ривьеры

© AP Photo / Luca BrunoВъезд в деревню Корлеоне, где был задержан босс сицилийской мафии Бернардо Провенцано. 12 апреля 2006
© AP Photo / Luca Bruno
Въезд в деревню Корлеоне, где был задержан босс сицилийской мафии Бернардо Провенцано. 12 апреля 2006

Трэвел-блогер Валерия живет на Сицилии и рекомендует для комфортного летнего отдыха именно этот остров. Но лишь в июне — начале июля: в августе слишком жарко и многолюдно — на пляжи массово отправляются сами итальянцы и другие европейцы.

Набережная острова Ортиджы близ Сиракуз
© РИА.Туризм / Ирина Нехорошкина
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Мягким климатом в Италии славится Лигурийское побережье, где температура воздуха летом — 22-28, воды — 20-27. По отзывам туристов, в Лигурии очень комфортно, в том числе и по сравнению с Сицилией.
Эксперты утверждают, что "Лигурийское побережье — логическое продолжение знаменитой Французской Ривьеры", то есть Лазурного Берега.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФранция, Лазурный Берег
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Франция, Лазурный Берег

Кстати, Лазурный Берег по популярности у российских туристов уступает во Франции лишь Парижу. Даже в разгар кризиса россияне входили в первую десятку по численности на Ривьере.

В прошлом году турпоток из России на Лазурный Берег достиг 220 тысяч человек — почти на 20% больше, чем в 2016-м.

Девушка в кафе
© Depositphotos / romrodinka
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Средняя стоимость туров, как сообщает АТОР, — от 110 тысяч рублей (1500 евро) на двоих за отель 3* (пять минут до моря), завтраки, медстраховку и прямой авиаперелет.

Пляжные курорты Ниццы и Канн подороже — от 1000 евро на человека, курорты Сен-Тропе и Жуан-ле-Пен — от 2000-2500 евро.

Не выходя из комнаты

© Фото : Movenpick Hotels & ResortsНомер дубайского отеля Ibn Battuta Gate
© Фото : Movenpick Hotels & Resorts
Номер дубайского отеля Ibn Battuta Gate
Симиланские острова, Таиланд
CC0 / hym330 /
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Даже тем, кто неплохо переносит жару, эксперты не советуют проводить летний отпуск в ОАЭ, Египте и Иордании. Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner составил антирейтинг стран летнего отдыха. Так, температура воздуха на большей части территории этих государств летом поднимается до плюс 50 градусов (в ОАЭ море порой прогревается до плюс 40).

"Спастись от изнуряющего зноя, конечно, можно, но зачастую это означает практически полный отказ от пребывания на открытом воздухе, — поясняют  эксперты сайта. — В ОАЭ лучше всего ехать с ноября по март, в Египет — осенью или весной, а в Иорданию — с февраля по май".

В июле и августе на курортах Гоа и центральной Индии дожди. Также, по данным сервиса, стоит избегать поездок на Кубу в августе (повышенный риск ураганов) и в течение всего лета — на Сейшелы (сильные ветры и волны).

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
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